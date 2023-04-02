Двор всегда будет цвести: какие деревья и цветы обязательно нужно посадить возле дома

Цветение ароматных деревьев и растений является неотъемлемой частью весеннего времени. Разные цвета, приятные ароматы и красивый вид: выбор большой. Но каждое цветущее дерево или растение имеет свои особенности. Как их правильно сажать, читайте дальше.

Декоративные цветущие деревья и растения являются прекрасным украшением любого сада. А вот как правильно сажать и ухаживать за ними, чтобы они радовали глаз, расскажет 24 Канал.

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Гиацинты

Луковые растения гиацинты неприхотливы: приживаются хорошо на любом месте. В основном их сажают осенью, но можно и весной. Для этого нужно сделать для них подстилку из густого песка. Ее глубина должна почти втрое превышать высоту самой луковицы, а толщина – около 2 сантиметров. После этого цветок можно присыпать почвой. Луковицы этих цветов должны быть плотными и иметь средний размер.



Гиацинты / Фото - Pixabay

Преимущественно гиацинты сажают с дистанцией 12-15 сантиметров. Активно поливать их не нужно, потому что начнут гнить. Поэтому место для посадки должно быть ровным и без углублений. Не рекомендуется подпитывать их азотом, лучше калием или золой.

Нарциссы

Если вы решили сажать нарциссы весной, то нужно помнить одну вещь – перед посадкой в землю, держим луковицы 2 месяца в холодильнике. Иначе они не смогут пустить корни и цвести. В почву можно высаживать в середине или конце апреля. Идеальная температура для этих растений 5-7 градусов.



Нарцисс / Фото Pixabay

Перед посадкой нарциссов важно немного вскопать землю. При перекопке можно добавить песок или перегной. Или можно вырыть небольшие углубления, насыпать немного песка, золы и тогда поместить туда луковичку. После чего засыпать грунтом, но только до половины углубления, тогда полить водой и затем полностью засыпать землей. Нарциссы сажают с расстоянием 7-10 сантиметров между ними.

Полезным в посадке нарциссов будет процесс мульчирования, то есть покрытие земли перегноем, соломой, галькой или опилками. Оно сохранит почву от высыхания и не позволит сорнякам разрастись. Также после мульчирования, не потребуется каждый раз рыхлить землю после полива.

Хризантемы

Растения советуют высаживать весной, когда прекратятся заморозки. Лучше всего это делать в день, когда не очень светит солнце. Также хорошим вариантом будет высадка перед дождем. Рекомендуется выкапывать не лунки, а специальные траншеи, размещая растения бордюром. Лучшее расстояние от 20 до 50 сантиметров, в зависимости от сорта.



Хризантемы / Фото Pixabay

Важно помнить, что бордюрные хризантемы лучше высаживать ближе друг к другу. Во время посадки нужно хорошо полить кусты, чтобы влага пропитала землю. Хризантемам также необходимо мульчирование. Можно еще покрыть лутрасилом – материалом для сада и огорода. Это поможет саженцам быстрее прижиться.

Хризантемы нужно поливать обильно, но не часто. Лучше всего это делать так, чтобы вода не попадала на листья, то есть только под корень. Когда сильные дожди, этого вообще не нужно делать. Но можно периодически разрыхлять почву. Разрешается обрабатывать хризантемы с медью во влажную погоду.

Магнолии

Магнолия считается необыкновенно красивым цветком с невероятным запахом. Она никого не оставляет равнодушным. Из нее также извлекают эфирные масла. Для выращивания магнолий подойдет солнечное место, защищенное от ветров и подальше от больших деревьев, поскольку они не любят тень. В то же время почва не должна быть слишком влажной, засоленной или песчаной. Лучше всего подойдут нейтральные или слабокислые почвы.



Магнолии / Фото Pixabay

Стоит покупать саженцы, высотой в 1 метр с одной или двумя почками и закрытой корневой системой. Размер ямки для магнолии должен быть вдвое больше, чем объем корня саженца. В углубление нужно положить немного щебня или битого кирпича, затем слой песка и сверху слой плодородной смеси. Саженец дерева нужно установить так, чтобы корневая шейка была на несколько сантиметров выше поверхности.

Остальные пространства нужно засыпать грунтовой смесью и щедро полить водой. После пропитки земли, следует замульчировать приствольные круги торфом, а сверху – сухой корой хвойных деревьев. Периодически магнолию нужно хорошо поливать.

Сакуры

Сакура – дерево, невероятной красоты. Оно довольно требовательно в уходе: ему нужно солнце и отсутствие ветра. Поэтому сажать дерево нужно так, чтобы защитить от сквозняков и обеспечить достаточное количество тепла.



Сакура / Фото Pixabay

Корень сакуры формируется долго. Лучше сажать ее весной или в начале лета, чтобы прижилась к зиме. Почва должна быть богата, рыхлая и с нейтральной кислотностью. Когда дерево еще молодое, ему нужна опора иначе его может просто вырвать.

Чтобы посадить сакуру, нужно вырыть яму в диаметре 60 сантиметров и глубиной в 50 сантиметров. Корни нужно засыпать плодородной смесью и хорошо полить. Из удобрений, можно давать калийные и фосфорные. Обрезать деревья не нужно.

Лаванда

Лаванда – очень благоухающее растение, из которого также изготовляют эфирное масло. Растение можно выращивать в любых областях, потому что оно устойчиво к холодам, даже до -30. Участок для лаванды должен быть высоким, уровень грунтовых вод не должен превышать двух с половиной метров от поверхности. Советуют выбирать защищенные от сквозняков территории с хорошей освещенностью.

Рекомендуется хорошо перекопать почву, разнимать. Для лаванды должна быть слабощелочная среда, ни в коем случае некислая. Чтобы убрать лишнюю кислость, можно добавить известь или доломитовую муку.



Лаванда / Фото Pixabay

Чтобы посадить лаванду, выкапываем небольшие углубления. Куст нужно усадить на 40-50 сантиметров. Расстояние между растениями должно быть от 80 сантиметров и до одного метра. Потому что они сильно разрастаются. Для низкорослых будет достаточно и 40 сантиметров.

Весной будет полезным вносить в лавандовые кусты азотные удобрения, например куриный помет или раствор селитры. На каждый куст – не больше 5 литров таких средств. Летом лаванду нужно пропалывать от сорняков. Кусты можно поливать не чаще раза в 14 дней.

Гортензии

Гортензиям нужны солнечные территории и рыхлая почва, насыщенная органическими веществами. С помощью торфа можно немного подкислить щелочную среду. Важно, чтобы у гортензии не росли другие деревья или кустарники, потому что в перспективе они могут бороться за влагу и полезные вещества в верхнем слое.



Гортензии / Фото Pixabay

Чтобы посадить гортензию, нужно вырыть яму, вдвое большую, чем саженец цветка. В лунку засыпать торф, минеральные удобрения, смешанные с землей. Саженец нужно осторожно положить в яму и засыпать с компостом, чтобы корневая грудка выступала над уровнем участка. После этого нужно замульчировать гортензию корой или хвоей.

Поливать цветы нужно много и объемно : дважды в неделю в теплое время по 30-50 литров под каждое растение. Впрочем, если замульчироваться торфом, можно меньше и реже.

Автор: Виктория Козар