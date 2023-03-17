От астры до лаванды: какие цветы сеют на рассаду в марте и как правильно это делать

В первый месяц весны природа постепенно пробуждается и оживает. В настоящее время садоводы приступают к работе с рассадой для того, чтобы летом любоваться любимыми цветами.

В горшки или теплицу можно сеять на рассаду много видов цветковых растений, однако следует знать, как правильно их выращивать, пишет 24 Канал.

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Какие цветы можно сеять на рассаду в марте

Однолетние цветы, которые следует сеять на рассаду:

Астра;

бархатцы;

вербена;

циния;

клеома;

георгина;

агератум;

петуния.

бородавник.



Астры можно сеять на рассаду в марте 2023 года.

Многолетние цветы, сеющие на рассаду:

Эхинацея;

фиалка душистая;

примула;

мальва;

звонки;

иберис;

лаванда.

Благоприятные дни для посева цветов в марте

Однолетние цветы следует сеять в следующие дни месяца:

2 и 3 марта.

8 – 11 марта.

24 – 26 марта.

29 – 31 марта.

Двухлетние и многолетние цветы нужно сеять:

2, 3, 8, 11, 27, 31 марта.



Бархатцы следует сеять для рассады в марте / Фото Canva

Советы, как правильно сеять цветы на рассаду

Выберите качественные семена. Лучше всего купить семена в пакетике, которые полностью подготовлены для посадки. Однако можно использовать и другие семена.

Лучше всего купить семена в пакетике, которые полностью подготовлены для посадки. Однако можно использовать и другие семена. Подготовьте почву. Для цветов важно подобрать хорошо дренированную и рыхлую почву. Перед тем как сеять, подготовьте субстрат, добавив в него удобрения.



Как правильно сеять рассаду цветов в марте / Фото Canva

Выберите посуду. Рассаду следует сеять в стаканы, горшки или ящики. Можно также использовать подручные материалы.

Рассаду следует сеять в стаканы, горшки или ящики. Можно также использовать подручные материалы. Засейте семена на верную глубину. Важно обратить внимание на рекомендации, указанные на упаковке (если семена купили в магазине) или соблюдать общие правила посева растений. Поскольку это очень влияет на прорастание семян. Обычно цветы сеют на глубину 1 сантиметр.

Накройте семена. Чтобы рассада цветов быстро выросла, можно накрыть семена пленкой или куском стекла.

Чтобы рассада цветов быстро выросла, можно накрыть семена пленкой или куском стекла. Поддерживайте оптимальную влажность и температуру. Не забудьте своевременно поливать рассаду и следить за температурой воздуха в комнате или теплице. Когда на дворе станет тепло, можете пересаживать цветы в открытый грунт или в большие горшки.

На какую глубину сажать цветы зависит от размера семян цветов и типа почвы.