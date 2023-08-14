Теплая, прогретая почва и солнечные дни – идеальное время для высадки рассады. Поэтому в августе можно сеять разные виды цветковых растений. Так, 24 Канал собрал 5 самых популярных и распространенных цветов, которые прекрасно впишутся в любой сад и не один сезон будут радовать глаз хозяевам.

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Гвоздики китайские

Для посадки в августе подходят только двухлетние холодостойкие гвоздики. В то же время, если вы живете в умеренной климатической зоне, выбирайте именно холодостойкие бордюрные гвоздики с большими цветами и крепким стеблем. Цветки растут в виде куста, а высота стеблей в среднем достигает 0,5 м. Здесь следует добавить, что при покупке важно подробно читать описание, поскольку сорта садовой гвоздики имеют свое время цветения, отличаются по высоте и размерам цветов.



Гвоздики / Canva

Ирисы

Эти цветы следует высаживать поздним летом. В основном это происходит с августа по конец сентября, хотя чем раньше посадить, рассадить или пересадить ирисы, тем больше уверенности, что они приживутся. Идеально их высаживать на небольших склонах или насыпных клумбах.

Отметим, лучше сажать рассаду так, чтобы листья размещались не поперек ряда, а вдоль. Все потому, что ирисы обладают способностью самостоятельно передвигаться. Следовательно, при продольной посадке ряды будут оставаться относительно равными.



Ирисы / Pinterest

Нарциссы

Обычно эти цветы высаживают в конце лета и осенью. Лучшим периодом считается вторая половина августа – середина сентября. Впрочем, все зависит от региона и климата. Для высадки нарциссов основным требованием является температура почвы. Она должна быть в пределах 8-10 градусов и держаться на этом уровне хотя бы в течение двух недель. Растение лучше растет на глинистых породах земли, однако легко приживется и в другой почве. Но не рекомендуется для высадки нарциссов выбирать пески.



Нарциссы / Canva

Пионы

Для высадки цветов середина и конец августа – лучшая пора. Сажать пионы нужно в солнечных местах, однако выращивание в полутени тоже возможно. Здесь важно понимать, что количество солнца регулирует количество и размеры цветов. К тому же место для пионов должно быть хорошо защищено от ветров и резких сквозняков.

Важно: корни пионов не терпят переувлажненной почвы, особенно после санитарной обрезки. Поэтому выберите время, когда после пересадки будет минимальная вероятность дождей хотя бы две недели.



Пионы / Canva

Дельфиниум

При желании можно посадить дельфиниумы в конце августа или начале сентября. Для этого садовую землю смешивают с перегноем, удобрением и компостом. Растение любит открытые солнечные места, где нет сильных ветров. Однако также желательно, чтобы цветки хотя бы 2-3 часа в день находились в тени. Что касается почвы, то она должна быть супесчаной или суглинистой и богатой органическими веществами.



Дельфиниум / Pinterest