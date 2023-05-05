Заменят розы: 5 красивых цветов, которые украсят любой участок
Существует много цветов, которые могут быть похожи на розы. У них есть свой шарм и они прекрасно украсят участок возле вашего дома. Мы собрали самые популярные виды цветов, подобные розам.
Есть немало разных цветов, которые чем-то напоминают розы. Они очень красивы и хорошо пахнут, поэтому могут быть хорошей заменой традиционным цветам. 24 канал собрал лучшие из них, похожие на розы.
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Цветы, похожие на розы
- Ранункулюс внешним видом очень напоминает розы. Куст может произрастать до 80 сантиметров. Цветы бывают разных оттенков. Их можно выращивать как дома, так и на открытом грунте. Место для посадки должно хорошо освещаться, но не весь день. Землю нужно удобрить компостом или органическими удобрениями.
Ранункулюсы выращивают от нескольких до многих растений в группе, которые можно посадить на клумбе. Надо сделать отверстие в почве, который должен быть в три раза больше луковицы ранункулюса. Приблизительно на глубину восемь сантиметров. Ее нужно обильно поливать, пока растение не откроет листву.
- Бегонии очень напоминают троняды. Их сажают в горшках и клумбах. Выращивают из семян или черенками. Бегонии лучше всего растут в хорошо освещенном месте. Подходят места с долевой тенью. Им нужна дренированная земля с большим количеством перегноя.
Если вы выбираете растения в магазине, обратите внимание на состояние листьев и корневой системы. Листья должны быть зелеными и без признаков болезней. Растение сажают на глубину 5-7 сантиметров и с расстоянием 15-20 сантиметров. Бегонии нуждаются в ярком, но рассеянном свете и температуре +20-25. Им также необходима высокая влажность и регулярный полив.
- Пеларгония – красивый цветок, который бывает разных оттенков: от белых и темно-сиреневых. Она растет в основном в комнатных условиях. Для нее нужно выбрать место с прямым солнечным светом хотя бы на 6-8 часов в день. Если вы выращиваете пеларгонии в помещении, их нужно поставить у окна на солнечной стороне дома. Они лучше всего растут в хорошо дренированной земле, содержащей много перегноя.
Пеларгонии можно сажать как из семян, так и из рассады. Если вы выращиваете рассаду, посадите ее в горшки или контейнеры. При пересадке рассады в землю, расстояние между растениями должно быть 20-30 сантиметров. Чтобы цветок не болел, к нему имеет постоянно доходить воздуха. Регулярно удаляйте дряблые цветы и листья, чтобы росли новые бутоны.
- Гардения жасминовая – нежная красавица, цветущая белыми и кремовыми цветами с опьяняющим ароматом. Этот цветок любит светлый, но не прямой солнечный свет. Она требует высокой влажности и хорошего дренажного материала, чтобы не было застоя воды. В горшке нужно сделать отверстия и наполнить его грунтом с торфом.
Гардении жасминовые / Фото Plant-growing
Когда она разрастается, ее нужно пересаживать в больший горшок. Нельзя допускать пересыхания земли, нужно регулярно поливать это растение. Гардения жасминовая нуждается в удобрении, чтобы развиваться. Горшок с цветком нужно поставить там, где ему будет достаточно воздуха и влаги.
- Эустома – цветок с большими и красивыми соцветиями, но он довольно непрост в выращивании. Она требует хорошо дренированной, лёгкой земли. Можно использовать землю с песком. Семена по поверхности нужно сеять да чтобы не покрывать его почвой, потому что им нужен свет для прорастания. Цветок поливаем, чтобы не допускать пересыхания.
После посева семян контейнер покрывают пленкой для парникового эффекта Температура должна быть 21-24. В таких условиях они прорастут через 7-14 дней. Когда появятся первые листики, рассаду можно пересадить в отдельные горшки. Поддерживайте землю влагой, но не заливайте.