Украсят ваш двор: 5 цветов, которые стоит посадить возле дома

Цветы у дома – это всегда красиво и эстетично. Цветы даже могут служить оберегом для своих хозяев. Но возникает вопрос, какие именно цветы посадить. Об этом читайте дальше.

Цветами часто украшают сады, клумбы, грядки, приусадебные участки. Ведь цветочные насаждения всегда отлично дополняют наши дома. Какие цветы стоит посадить, расскажет 24 Канал.

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С чего начать посадку

Перед началом посадки цветов, нужно учесть некоторые моменты. В первую очередь – с какой стороны расположены окна. Если с южного, тогда следует посадить в этом месте высокорослые деревья или кустарники, чтобы сделать тень для растений в жаркую погоду.

Важным фактором является количество света. Одним растениям нужно прямое солнце, другим – солнце может только вредить. Так что такой фактор нужно учесть, чтобы не пересаживать растения с места на место.

Надо подумать и о почва на участке. Каждый цветок имеет свои предпочтения. Одни лучше прорастают на черноземе, а другие – на легких и рыхлых почвах. Помните и о кислотности почвы.

Полив – составляющая ухода за цветами. Надо знать, сколь часто и обильно нужно поливать растения. Ибо если посадить влаголюбивые растения на открытом солнце и не поливать, они просто усохнут.

Какие цветы следует посадить

Лаванда. Это растение сходит через 14 дней, а в землю его можно пересадить, когда пройдут все весенние заморозки. Лаванде нужно солнце. Своим запахом она отпугивает мух, комаров, моль и других вредителей. Поэтому лаванду сеют под окнами кухни или гостиной. Она цветет до октября.

Петуния. Ее обычно сажают в горшках и ставят на террасы. Но в саду она будет смотреться на менее красиво. Семена на рассаду высевают только на поверхности. Первая лестница появится через 7-14 дней. Сажать петунию в землю можно, когда закончатся заморозки. Расстояние между ними храним 30-35 сантиметров. Цветение петунии – с весны до осени.

Астры. Астры бывают разнообразных форм, цветов и размеров. Только многолетних сортов существует более 500. Астры растут в саду с мая по ноябрь, в зависимости от сорта. Поэтому в конце осени сад все еще продолжает быть ярким.



Какие цветы посадить на своем дворе / Фото Pexels

Они размножаются рассадой из семян, делением куста или черенкованием. Астры довольно быстро и густо. Важно выбрать легкую и некислую почву, чтобы астры разрастались на весь сад.

Флоксы. Эти цветы имеют немало красивых оттенков, форм и размеров. А еще они невероятно пахнут. Флоксы бывают почвопокровные, весенне- и летнецветущие, кустовые. Растение хорошо растет на любых почвах, лучше всего – на хорошо освещенном участке. Зимы хорошо переносит. Особенно эффектно смотрятся флоксы, если сажать их группкой. Растут хорошо повсюду, кроме приствольных кругов деревьев и крутых склонов.

Тысячелистник. Это не просто целебное растение с простыми белыми цветами. Сейчас есть разные его декоративные формы. Они не требовательны и хорошо растут на бедных, каменистых, но правильно дренированных почвах. Декоративный тысячелистник имеет красивые цвета: желтый, красный, белый, розовый. Цветет непрерывно с июня по сентябрь. Тысячелистник хорошо выдерживает затяжную засуху или холод. Даже если вы не будете ухаживать за этим растением, оно все равно выживет.