Маковея 2023: что вам нужно знать о целебных свойствах меда

В Украине 14 августа отмечают Медовый Спас. Кроме меда верующие несут в церковь головки мака. Следует знать, что мед на Спасе обладает целебными свойствами.

Все, что вы посвятите в церкви, имеет целебные свойства, пишет 24 Канал. На Маковия в церкви святят мед, мак, воду и травы с цветами.

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Целебные свойства меда

Мед эффективен при лечении анемии и для нормализации уровня гемоглобина в крови. Медом лечат детский кашель, добавляя его в молоко и теплую воду. Чай с медом приносит пользу при лечении простудных и вирусных респираторных заболеваний.

Мед хорошо восстанавливает силы организма после перенесенных болезней. Он полезен для печени и поджелудочной, является отличным антидепрессантом. Мед снижает тревожность и нормализует сон.



Полезные свойства меда / Фото с Senfil.net

Он оказывает положительное влияние на заживление ран и язв, его применяют как лечебное средство при истощении и ослаблении организма. Мед натощак нормализует обмен веществ. Его используют как быстрый энергетик для улучшения всеобщего самочувствия, согревания, увеличения природных реактивных сил организма.

Мед часто используют косметологи. Считается, что натуральная маска из меда с миндальным или оливковым маслом способна творить чудеса буквально за пару использований, значительно улучшая цвет лица и тонизируя кожу. Поэтому в линейках по уходу за лицом многих косметических брендов можно встретить маски, сыворотки и кремы с медом.

Что нужно знать о разных видах растительного меда

Акациевый мед. Обладает умеренными противомикробными и противоцистными свойствами (убивает микробы и цистит одноклеточных организмов). Общеукрепляющее и успокаивающее средство. Рекомендуется от бессонницы, при желчных, почечных и желудочно-кишечных заболеваниях.

Липовый мед. Обладает антибактериальными свойствами. Незаменим при лечении насморка, простуды, ангины, ларингита, трахеита, бронхита, воспаления легких, бронхиальной астмы. Хорошее сердце-укрепляющее средство. Используют при лечении воспалений желудочно-кишечного тракта, почечных и желчных заболеваний, гнойных ран и ожогов.

Гречневый мед. Антисептик действенно лечит атеросклероз, трофические язвы, гнойные раны, фурункулез и другие заболевания кожи.

Подсолнечный мед. Рекомендуется при лечении желтухи, заболеваний сердца и рака желудка, а также для профилактики нарушений обменных процессов в организме и как общеукрепляющее средство.