Вкус драйва и свободы: какие блюда являются неизменным фаворитом молодежи

Молодость сопровождается постоянным исследованием своих предпочтений, а также жаждой независимости. Именно в этом возрасте люди начинают формировать свои повадки, в том числе и в вопросах еды.

Этот путь начинается с подростковости, когда дети проводят все больше времени вне дома и чаще перекусывают не в кругу семьи, а с друзьями. К тому же современное поколение активно черпает информацию с телевидения и интернета, благодаря чему удается максимально расширить палитру блюд, которые хочется попробовать вне дома, отмечает 24 Канал.

К теме Тренд на локальную кухню: что попробовать в разных городах Украины

Как все это влияет на предпочтения молодежи и к каким трюкам она прибегает, чтобы сделать приемы пищи более яркими, разбираемся дальше.

Гастрономические предпочтения нового поколения

Казалось бы, что предусмотреть пищевые повадки подростков легко. Однако новое поколение не только берет традиции, сформированные предыдущими поколениями, но и имеет свои взгляды на питание.

Прежде всего это касается того, как хотят есть подростки. Согласно с опросом ЮНИСЕФ, большинство респондентов отказываются от еды без компании. По их мнению, общая трапеза с друзьями или семьей доставляет больше удовольствия, а также дарит моменты радости и единения. Кроме того, люди в юном возрасте рассматривают пищу как отражение своей идентичности и культуры.



Подростки выбирают перекусы с друзьями / Фото Pepsi

Молодежь также знает, что разнообразный рацион является очень важным компонентом для здорового роста и развития. При этом они указывают не только на физическое, но и на психическое здоровье, свои успехи в школе или университете.

Очевидно, что меню подростков должно быть ярким, интересным и сбалансированным. Для этого важно постоянно миксовать продукты, экспериментировать с формами и наполнениями. Именно поэтому сегодня особой популярностью пользуются многокомпонентные блюда, а также привычная еда в новой "обертке", например, как суши-бургер.

Интересно Улучшение аппетита осенью: 5 популярных способов, как это сделать

Какие блюда выбирают чаще всего

И все же, когда дело доходит до практики, большинство подростков предпочитают фастфуд. Лидерство не теряют и всевозможные сладости: от пончиков до шоколадных конфет.

Газированные напитки на протяжении десятилетий являются символом молодости и драйва / Фото Pepsi

Интересно, что это обусловлено не только вкусовыми предпочтениями, но и доступностью этих блюд. Подросткам гораздо легче заказать доставку, чем самостоятельно готовить домашнюю еду. Что бы там ни было, в топ любимой пищи подростков входят:

Пицца. Пожалуй, не найдется человека, который не любит блюд с медленно раскрывающимся насыщенным вкусом, позволяя распробовать каждый ингредиент. Именно это чувство дарит пицца. Кроме этого, она сочетает множество текстур: теплое припеченное тесто, нежное мясо, томатный соус, сочетающий остроту и кислинку, и, конечно, идеально расплавленный сыр. Не удивительно, что эта уникальная комбинация привлекает подростков, стремящихся открывать что-то новое. Этому, кстати, способствует огромный ассортимент теста и начинок. Как выстоять, пока не удалось попробовать все?

Пожалуй, не найдется человека, который не любит блюд с медленно раскрывающимся насыщенным вкусом, позволяя распробовать каждый ингредиент. Именно это чувство дарит пицца. Кроме этого, она сочетает множество текстур: теплое припеченное тесто, нежное мясо, томатный соус, сочетающий остроту и кислинку, и, конечно, идеально расплавленный сыр. Не удивительно, что эта уникальная комбинация привлекает подростков, стремящихся открывать что-то новое. Этому, кстати, способствует огромный ассортимент теста и начинок. Как выстоять, пока не удалось попробовать все? Бургеры, хот-доги и кебаб в лаваше. Похожая ситуация и с этой категорией блюд. Однако кроме огромной палитры вкусов этот фастфуд максимально удобно есть. Соответственно, когда есть запрос на перекус между уроками или парами, выбор однозначно приходится на что-то из этого списка.

Бургеры и Pepsi – идеальное сочетание / Фото Pepsi

Картофель фри – одно из самых популярных блюд в мире. Ее можно есть как соло, дополнив небольшим количеством соли или любимого соуса, или как гарнир. Хрустящая корочка снаружи и мягкая картошка внутри в любом случае подарит ощущение максимального удовольствия. Именно перед ним не может устоять ни один подросток.

– одно из самых популярных блюд в мире. Ее можно есть как соло, дополнив небольшим количеством соли или любимого соуса, или как гарнир. Хрустящая корочка снаружи и мягкая картошка внутри в любом случае подарит ощущение максимального удовольствия. Именно перед ним не может устоять ни один подросток. Блюда из курятины . Мясо является важным компонентом развития. Поэтому то, что подростки часто выбирают курятину – хороший показатель. Конечно, этот выбор не всегда об отварном комке, но и о нагетсах и куриных стрипсах. И все же, если вспомнить золотистую корочку этих блюд, трудно не согласиться, что это по-настоящему вкусно.

. Мясо является важным компонентом развития. Поэтому то, что подростки часто выбирают курятину – хороший показатель. Конечно, этот выбор не всегда об отварном комке, но и о нагетсах и куриных стрипсах. И все же, если вспомнить золотистую корочку этих блюд, трудно не согласиться, что это по-настоящему вкусно. Чипсы и попкорн. По-видимому, невозможно придумать более удобный и простой перекус. К тому же многие приятные моменты с юношества связаны с возможностью делиться чипсами. Попкорн всегда будет незаменимым атрибутом похода в кино с друзьями. Именно это единение делает эту хрустящую пищу такой вкусной.



Попкорн и Pepsi – лучшая компания для просмотра фильмов / Фото Pexels

Печенье, пончики, конфеты, шоколадные и протеиновые батончики. Дети и подростки менее чувствительны к сладкому вкусу. Следовательно, считается, что им нужно на 50% больше сахарозы в пище, чем взрослым. Именно поэтому именно эта категория населения считается особыми сладкоежками.

Дети и подростки менее чувствительны к сладкому вкусу. Следовательно, считается, что им нужно на 50% больше сахарозы в пище, чем взрослым. Именно поэтому именно эта категория населения считается особыми сладкоежками. Мороженое. Летом каждые 3 секунды во всем мире продается порция холодного лакомства. Это свидетельствует об особой любви к мороженому. Конечно, едят это лакомство не только дети и подростки. Но именно на них приходится львиная часть продаж.

Кроме еды, в этом списке есть один популярный продукт, сочетающийся со всем. Это – газировка. Сладкая, освежающая, со вкусом колы, карамели и тонкими нотками лимона она делает каждый прием пищи еще вкуснее и помогает по-новому раскрыть вкус любимых блюд.



Pepsi – любимый вкус молодежи / Фото Pepsi

Благодаря этой универсальности сегодня подростки выпивают по крайней мере три газированных напитка ежедневно. При этом они выходят за рамки традиционного сочетания с фастфудом. Ведь содовая делает вкуснее как домашнюю еду, так и сладости.

Важно и то, что популярные производители напитков предлагают продукцию без сахара. Таким образом молодежь может запросто выбрать то, что наиболее соответствует ее вкусам и образу жизни.

Современный мир открывает все больше возможностей для молодежи. В результате меняются ее взгляды и убеждения. Однако есть вещи, которые остаются вечной классикой и обязательным этапом взросления. Любимая еда подростков – одна из таких.