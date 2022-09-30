Неприятности случаются: как вывести запах кошачьей мочи с мебели в домашних условиях
Когда в доме есть мурлыкающий любимец, может произойти так, что он захочет пометить территорию и испортит диван, кресло или кровать своими выделениями. Избавиться от запаха мочи можно – у сообразительных хозяев есть несколько вариантов для очистки таких загрязнений.
24 канал собрал несколько простых методов, которые помогут быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха от кота.
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Лимонный сок
С помощью обычного лимона можно избавиться от запаха мочи и отчистить диван, не используя агрессивные моющие средства.
Для того чтобы устранить запах, нужно выжать сок из одной половины свежего лимона и нанести на пятно с помощью губки.
Смывать лимонный сок не нужно – можно только протереть сухой салфеткой поверхность дивана, на котором остались волокна или частицы лимона.
Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото Unsplash
Перекись водорода
Это средство, которое имеется в каждой аптечке, также может убрать кошачий запах с дивана или кровати.
Для того чтобы убрать неприятные ароматы, достаточно нанести на пятно неразбавленную перекись водорода.
Йод
Йодный раствор – отличный окислитель и может убрать запах с мебели.
Для того чтобы очистить диван или кровать от мочи, нужно:
- Развести 15 капель йода на 1 литр воды;
- Нанести раствор с помощью губки на загрязненное место;
- Оставить на 10 – 15 минут, следя, чтобы раствор не высох на поверхности;
- Протереть загрязненное место влажной тряпкой, чтобы на диване не остались разводы от йода.
Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото solutionpharmacy
Уксус, сода и перекись
Самым действенным средством среди домашних продуктов является смешение уксуса, соды, перекиси водорода, моющего средства и воды.
Чтобы очистить загрязненное мочой место:
- Смешайте уксус с водой в пропорции 1 к 4;
- Нанесите раствор на пятно и немного подсушите сухими салфетками;
- Посыпьте пятно содой;
- Смешайте 100 миллилитров перекиси и 1 столовую ложку моющего средства для посуды;
- Вотрите мыльный раствор в пятно;
- Уберите остатки моющих средств с дивана или кровати влажной губкой.
Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото Unsplash