Абсолютная чистота: как вывести пятна от пота с одежды

Жаркое лето дарит нам не только отдых и развлечения, но и много одежды, пострадавшей от пота. Как вывести желтые пятна из светлых вещей и как убрать белые пятна из темной одежды – читайте в статье.

Пятна от пота – довольно неприятное загрязнение, с которым иногда не могут справиться обычные моющие средства. Пожелтение и неприятный запах вызывают бактерии, которые живут на теле человека и питаются выделениями, сообщает 24 канал.

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И с помощью нескольких простых методов можно устранить следы от пота и дезодоранта. Если стиральная машинка не помогла, а на химчистку нет времени, то можно применить продукты, которые всегда есть в доме.

Удаление пота с белых вещей

На белой одежде желтые пятна от пота особенно заметны. Для того чтобы их удалить, можно брать отбеливающие средства или подручные продукты.

Аспирин и моющее средство

Смесь таблетки Аспирина, воды и моющего средства удаляет неприятное пятно и отбелит проблемные участки любимой футболки или рубашки.

Для этого нужно:

1 таблетка Аспирина;

Моющее средство;

1 стакан воды;

И зубная щетка.

Аспирин удаляет пятна от пота / Фото Getty Images

Растворите таблетку в стакане с водой и добавьте туда немного моющего средства. Нанесите смесь на пятно от пота и потрите зубной щеткой. Такая очистка довольно деликатная и не портит структуру ткани.

Оставьте одежду с нанесенной смесью на 10 минут, а затем прополощите, чтобы избавиться от остатков.

Сода и лимон

Пищевая сода – естественный абсорбент и отбеливатель, который поможет как при загрязнениях в доме, так и с пятнами на одежде. В сочетании с лимонной кислотой сода не только отбеливает вещи, но и убивает бактерии, вызывающие неприятный запах.

Сода и лимон отбеливают ткань / Фото rejuvage

Для такого метода понадобятся:

1 столовая ложка соды;

Немного лимонного сока;

Мыло для ручной стирки.

Смешайте натертое мыло, соду и лимонную кислоту. Добавьте в смесь несколько капель воды, чтобы образовалась своеобразная паста. Нанесите смесь на проблемный участок и оставьте на полчаса.

После этого футболку нужно тщательно прополоскать, чтобы убрать остатки кислоты и мыльные остатки.

Перекись водорода

Справиться с потом может и перекись водорода, которая есть в каждой аптечке. Чтобы убрать пятно, нужно:

100 миллилитров перекиси водорода;

2 столовые ложки соды;

Зубная щетка;

Смешайте перекись и соду и нанесите раствор на пятно. Потрите зубной щеткой и оставьте на 10 минут. После этой процедуры нужно тщательно постирать вещь с мылом или бросить ее в стиральную машинку.

Перекись водорода выведет пятна от пота / Фото everydaycheapskate

Как убрать следы от дезодоранта на черной одежде

На черной одежде очень видно, когда от жары появляются следы дезодоранта. Чтобы их вывести, есть несколько способов:

Мицеллярная вода – смочите ватный диск в мицеллярную воду и обработайте место загрязнения. Несколько раз повторите процедуру с новыми ватными дисками. После этого вещь надо постирать.

Соль – в пятно от дезодоранта нужно втереть 1 столовую ложку соли с помощью зубной щетки. После этого соль на пятне оставить на 10 часов. Затем нужно убрать остатки соли и прополоскать вещь.

Медицинский спирт – разведите спирт с водой в равном соотношении. Смочите в смеси ватный диск и нанесите на пятно от дезодоранта. В зависимости от степени загрязненности подождите от 5 минут до 1 часа. После этого тщательно прополощите одежду в теплой воде и постирайте в машинке.

Если ни один из методов борьбы с пятнами не помог, единственным выходом будет химчистка.