Как вырастить шампиньоны в домашних условиях: простой метод, который подойдет всем

Вы удивитесь, но шампиньоны достаточно легко вырастить в домашних условиях – на грядке, в подвале, теплице, сарае и даже на балконе. Эти грибы неприхотливы к свету, но хлопот у них хватает. Полезные советы узнавайте дальше.

Освещение действительно неважно при выращивании шампиньонов, именно поэтому для них часто выбирают подвальные помещения. К тому же так они защищены от дождя и бактерий, которые есть в почве. Однако остальные четыре фактора чрезвычайно необходимы для обильного урожая. О них ниже в материале 24 Канала.

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Как вырастить шампиньоны в домашних условиях

Для грибов важен температурный режим. Они растут при температуре от +15 до +17 градусов. Если показатели ниже, то грибы перестают расти. Сразу после посадки шампиньоны должны быть во влажной среде – 90%. В процессе роста его понижают до 60%. Не менее важно циркуляция воздуха в помещении, поэтому нужно позаботиться о вентиляционной системе, потому что сквозняков грибы не любят. Кроме того, можно установить оросительную систему или обзавестись воронкой с мелкими отверстиями, поливать грибы и увлажнять почву довольно тяжело.

Мицелий грибов, то есть посадочный материал, продается в любом садовом магазине. Специалисты советуют выбирать зерновой или компостный. Лучшая почва для выращивания шампиньонов – это смесь соломы и навоза (конского или коровьего), они полноценно развиваются при кислотности почвы от 7,3 до 7,5 рН. Для небольшой грядки вам понадобится:

10 кг соломы;

8 кг навоза;

200 г мочевины;

200 г суперфосфата;

800 г гипса;

500 г мела.

Сначала залейте солому водой на 2-3 дня. Далее выкладывайте ее слоями, чередуя с навозом и минеральным удобрением. У вас должно получиться не менее 3 слоев, общая толщина которых 30 см. Следующие несколько недель субстрат увлажняют и перемешивают, а в конце добавляют мел и гипс. Важно, чтобы субстрат был температурой 25 градусов.

Удобнее всего сажать грибы в ящики, застеленные полиэтиленом. Мицелий равномерно распределяют, затем накрывают тонким слоем грунта. Да, на 1 квадратный метр грядки нужно от 300 до 500 г посадочного материала. Грибы прорастают через 14-20 дней в виде тонких белых нитей на поверхности. Тогда температуру в помещении снижают до 15 градусов, а "нити" присыпают влажной почвой.

При таких условиях грибы появятся через пять-семь дней. Они растут волнообразно, так что таких периодов будет до 7. Однако представьте, с одного квадратного метра собирают до 40 килограммов грибов! Самым обильным урожай, конечно же, будет в начале плодоношения.