Шарф из искусственного меха – самая модная вещь зимы 2026: его обожают все голливудские дивы
- Шарф из искусственного меха стал модным аксессуаром зимы 2026 года благодаря дизайнеру Миуччи Пради.
- Он доступен в разных цветах и размерах, подходит к любой зимней одежде и не имеет ограничений в стилизации.
Зимой нам не обойтись без такого аксессуара как шарф. Но если раньше мы делали ставку на трикотажные изделия, которые способны согреть, то в этом году в тренде шарф из искусственного меха.
Шарф из искусственного меха стал хитом благодаря дизайнеру Миуччи Пради, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно она вернула в моду ромбовидные принты, матовую кожу, воротнички поло и кружево, а сейчас пришло время выбирать шарф из искусственной кожи.
С чем носить шарф из искусственной кожи?
Эти шарфы сейчас повсюду – в различных вариантах, цветах и размерах, поэтому модницам точно стоит присмотреться к стильному зимнему аксессуару.
Меховые шарфы появились еще в начале прошлого века и были доступны только для аристократии, поскольку изготавливались из натурального меха. Такой аксессуар был символом статуса и роскоши.
Популярность шарф набрал благодаря голливудским иконам стиля с 1920 по 1950-е годы, а в 1980 снова вернулся на подиумы. С ростом осознания этики и защиты животных, натуральные меховые шарфы сместили свой фокус на искусственный материал.
В 2025 году меховой шарф становится акцентным в зимнем образе. Каких-то определенных правил стилизации нет. Его можно носить классически на шее, небрежно накинуть на плечо или даже завершить им праздничный образ с платьем на вечеринке.
В моде шарфы разных размеров – от оверсайз до минималистичных моделей. Цветовая палитра тоже довольно широкая. Популярны классические черные или коричневые шарфы, пастельные оттенки или животные принты. Аксессуар является максимально универсальным, поэтому подойдет всем к пальто, дубленки или шубы.
Британские эксперты из Who What Wear советуют этой зимой иметь в гардеробе шляпу-таблетку, свитер с V-образным вырезом, брюки палаццо, угги и колготки с принтом. Эти тренды помогут освежить базовый гардероб и добавить индивидуальности зимним образам.
Какие еще советы полезно знать?
Утепленные кожаные куртки из кожи являются популярным выбором вместо пуховиков в начале зимы, благодаря их универсальности и стилю.
Стилисты рекомендуют выбирать сумки ярких цветов для зимнего сезона, таких как оттенок хвои, желтый, насыщенный красный, пудрово-розовый и темно-синий.
