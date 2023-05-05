Ежедневные бьюти-ритуалы дарят время на себя и улучшают состояние кожи. Но есть три простых совета, как усилить средства по уходу, чтобы достигать лучшего результата.

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Очистка

Умывание только водой может быть недостаточным для хорошего очищения кожи. Чтобы убрать остатки косметики и избыток себума, отмерших частиц кожи нужно использовать специальные средства. Лучшими будут мягкие гели или пенки, мицеллярная вода. Для жирной кожи хорошим вариантом очищения станет гидрофильное масло или бальзамы (но их также нужно смывать гелем). Можно пробовать разные средства и выбирать то, что лучше всего подходит именно вам.

Если вы пользуетесь сыворотками для роста ресниц, их действие усилит качественную очистку. С этой задачей хорошо справится мицеллярная вода.



Как усилить действие средств / Фото Unsplash

Эксфолиация

Задача эксфолиативных продуктов – выровнять роговой слой кожи. С этим этапом следует быть осторожным, чтобы не нанести коже вред, чтобы не нарушить барьерную функцию кожи. Если вы выбираете скрабы или пилинги, обращайте внимание на меньшие абразивные частицы – они не нанесут микротравмы. Сейчас с задачей эксфолиации справляются химические и кислотные пилинги и кислотные средства. Эти средства на основе альфа- и бета-кислот (АНА и ВНА) изменяют pH кожи. Это приводит к нарушению связи между клетками: так происходит отшелушивание.

Увлажнение

Здесь говорится о средствах, которые следует наносить перед увлажняющим кремом, чтобы усилить его действие. Тоники и эссенции являются удачным выбором, особенно если вы пользуетесь физическими или химическими пилингами. Они помогают увлажнить верхний слой эпидермиса, за счет чего следующий этап будет восприниматься кожей лучше.