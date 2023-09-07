Украинская певица Надя Дорофеева нечасто экспериментирует с волосами, но умело за ними ухаживает. Она поделилась советами, как отрастить красивые и длинные волосы.

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Советы по уходу от Нади Дорофеевой