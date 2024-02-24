Секреты молодости Джей Ло достаточно просты – это регулярные занятия спортом и здоровый образ жизни. Больше о советах красоты от знаменитости читайте в материале.

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Регулярный уход за лицом

Дженнифер Лопес любит делать гимнастику лица. Простые упражнения занимают всего несколько минут в день, но дают невероятный результат. Конечно, певица постоянно посещает косметолога и пользуется качественным уходом для кожи. Однако она также готовит маски дома. В частности, использует йогурт, мед и зеленый чай.

Здоровый образ жизни

Известная актриса отказалась от курения, алкоголя и кофе. Ведь именно из-за этого на коже появляются морщины, а ее цвет становится тусклым. Меню Джей Ло состоит из зеленых овощей, спаржи, брокколи и киноа. Звезда не употребляет сладостей и жареной пищи.

Сахар, чипсы, шоколадные батончики и газированные напитки – это также не про американскую поп-диву. Вместо этого ее рацион состоит из овощей, фруктов, соков из сельдерея, огурцов и шпината. Кроме того, Дженнифер Лопес не придерживается диет.

Занятия спортом

Роскошную фигуру певица получила благодаря регулярным занятиям в спортзале. Она до сих пор может похвастаться стройными ногами и рельефным прессом. В частности, Лопес предпочитает силовые и кардио упражнения, кикбоксинг и берпи. Также утром женщина занимается йогой, а в течение дня выделяет 20 минут на медитацию.

Хороший сон

Дженифер Лопес является поклонницей десятичасового сна. Он, в частности, хорошо влияет на состояние кожи и повышает производительность. Конечно, график у звезды очень насыщенный. Однако она таки находит время на здоровый сон, ведь выглядит непревзойденно. К тому же актриса выполняет дыхательные упражнения и выпивает минимум 1,5 литра воды в день.