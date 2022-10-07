Готовь сани летом: простые секреты, как правильно постирать и высушить пуховик
Еще немного, и украинцам снова придется доставать теплые вещи и кутаться в куртки. Поэтому стоит подготовиться к холодным сезонам и вовремя постирать пуховики.
Пуховые куртки можно очистить как с помощью стиральной машинки, так и ручной стирки. 24 канал выяснил, как правильно вымыть этот атрибут гардероба.
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Как стирать пуховик в машинке
В первую очередь следует обратить внимание на то, что пух в любой куртке имеет неприятную привычку скатываться и сбиваться во время намокания. Поэтому, чтобы пуховик держал форму и не деформировался, стоит положить в стиральную машинку несколько теннисных или резиновых мячиков – они разобьют сбившийся в кучу пух и помогут разровнять его во время стирки в машинке.
Чтобы эффективно постирать пуховик в машинке, следует знать несколько простых правил:
- В стиралку можно положить только 1 пуховую куртку. Никаких других вещей, кроме теннисных мячей, в барабане быть не должно.
- Для стирки пуховиков следует использовать исключительно жидкие синтетические моющие средства.
- Пуховики нужно стирать исключительно в деликатном режиме, малых оборотах и температуре не выше 30 градусов.
- Перед стиркой карманы пуховика нужно проверить на наличие вещей и мусора, который может еще больше загрязнить пуховик. Саму куртку нужно вывернуть и застегнуть все кнопки и пуговицы.
- Отжим пуховика должен происходить при наименьших оборотах, которые предполагает стиралка.
Как стирать пуховик вручную
Лучше стирать пуховую куртку вручную, не рискуя тем, что пух собьется в комки. Идеально для ручной стирки подходит ванна.
Процедура очищения такова:
- Разведите моющее средство в теплой воде, которую предварительно налили в ванную.
- Окуните в воду пуховик и начинайте с очистки сильно загрязненных участков.
- Чтобы более эффективно очистить пуховую куртку, можно использовать мягкую губку или щетку.
- Пуховик нужно несколько раз тщательно прополоскать, чтобы в нем не осталось моющего средства.
Ручная стирка пуховика / Фото Eliot Logan
Как сушить пуховик
Если пуховик вобрал много воды, то его ни в коем случае нельзя выкручивать и пытаться выжать воду. Его следует повесить на плечики и подождать, пока основная масса воды стечет.
Когда пуховик начинает подсыхать, а с него не капает вода, по мере подсушивания его нужно встряхивать и разбивать вручную комья пуха.
Сушка пуховиков / Фото Unsplash