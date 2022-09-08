Готовимся к холодной зиме: как сохранить тепло в доме

Из-за повышения коммуналки и обещания тяжелой зимы от правительства следует позаботиться о сохранении тепла в квартире или доме заранее. Читайте в материале, как эффективно задержать тепло в помещении.

24 канал собрал несколько советов, которые помогут держать ваш дом в тепле и сэкономить на отоплении.

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Не закрывайте батареи

Чтобы комнаты прогревались равномерно и получали больше тепла, не заставляйте батареи или радиаторы другими вещами. То же касается и штор, и тюлей, которые впитывают тепло и не пропускают теплые волны в помещение.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Не перегревайте помещение

Чтобы сэкономить на тепле, следует не перегревать лишний раз помещения, в которых вы не находитесь. Так же не стоит прогревать до высоких градусов жилые комнаты и гостиные – поэтому зимой вы рискуете чаще болеть простудой.

Вместо постоянного и мощного обогрева лучше просто теплее одеться – так вы не только сэкономите сотни гривен за коммунальные услуги, но и держите свой иммунитет в тонусе.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Проверьте окна

Почти половина тепла, продуцируемого батареями, просто исчезает из-за плохой герметики окон. Тщательно проверьте ваши окна, нет ли у них щелей и трещин, через которые "утекает" тепло.

Позаботьтесь о теплоизоляции с помощью скотча и фольги. Если это не помогает, можно пользоваться монтажной пеной.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Используйте фольгу

Чтобы больше тепла поступало непосредственно в помещение, а не уходило в стену, поместите на стенку за батареей лист фольги.

Такой простой лайфхак может сэкономить до 20 процентов тепла.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash

Поставьте жалюзи на окна

Металлические жалюзи могут помочь потерям тепла в квартире. Дело в том, что через стекло идет значительное количество теплого воздуха, поэтому выходящие на улицу стеклянные поверхности необходимо изолировать.

Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash