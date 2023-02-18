Как сделать свечу своими руками: интересные идеи

Из-за постоянных атак России на энергосистему, украинцы вынуждены часами сидеть без света. Но и этим врагу нас не сломить. Кроме того, можно своими руками сделать свечу, которая будет освещать комнату при отключении электричества.

Есть несколько популярных способов для изготовления свечей, которые будут гореть долго, пишет 24 Канал. Кроме того, обойдется такая работа по дешевке и занимает немного времени.

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Интересные идеи, как сделать свечу своими руками

Свеча из парафина

Проще сделать именно парафиновые свечи, так как для их изготовления подойдут даже простые хозяйственные свечи белого цвета. Даже огарки любых декоративных свеч могут стать новой свечой. Ароматические свечи также достаточно просто изготовить самостоятельно. Все, что для этого нужно – добавить любое эфирное масло.

Как изготовить свечу:

Сделать свечу в домашних условиях действительно очень просто. Для начала необходимо измельчить парафин. Для этого аккуратно поломайте свечи или огарки на кусочки и снимите эти части с фитиля. Затем эти кусочки парафина натрите на обычной терке. Для цветных свечей добавьте восковый мел и смешайте эту стружку с измельченным парафином.

Также заранее подготовьте фитиль и форму для заливки свечи. Форму смажьте жидким средством для мытья посуды, а фитиль закрепите на зубочистке. То есть фитиль должен оказаться точно в середине формы.

Теперь парафин сложите в небольшую кастрюльку и поставьте эту емкость на водяную баню. На среднем огне растопите парафин. Затем жидкий и еще горячий парафин аккуратно залейте в подготовленную форму и оставьте свечу застывать. После этого извлеките ее из формы. Для этого просто поставьте форму со свечой в горячую воду на несколько секунд и потяните за фитиль – свеча легко выскользнет из формы.

Свеча из мыла

Что для этого нужно:

1 кусок мыла (подойдет как хозяйственное, так и обычное);

столовый уксус;

вода;

толстая хлопковая нить.

Как сделать свечу из мыла:

На терке потрите мыло или измельчите ножом и поместите в кастрюлю. Налейте воду так, чтобы она покрыла мыльную стружку. Нагрейте воду и помешивайте мыло до полного растворения.

Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Под действием кислоты в растворе появляется густая белоснежная масса – стеарин. Оставьте массу, чтобы остыла, а затем достаньте стеарин. Поломайте его на кусочки и снова растопите.

Подготовьте фитиль. Расплавленный стеарин вылейте в выбранную емкость, которая и станет подсвечником. Поместите внутрь фитиль, закрепив его над сосудом, и оставьте свечу до полного охлаждения.

Свеча из ваты и масла

Химик Глеб Репич также рассказал, как сделать свечу, если дома нет ни воска, ни гнета. Вам нужно взять:

жестяную банку;

вату;

растительное масло.

Как изготовить свечу из ваты:

Нужно взять банку, отрезать у нее дно так, чтобы осталось 2-3 сантиметра краев (но вырезать аккуратно, оставляя "язычок", который потом вы согнете и завернете внутрь). Вату скрутите в форме гнета, закрепите на изгибе "язычка". Налейте масло в жестяную форму, выжмите фитиль и зажигайте свечу.

Эксперт утверждает, что подобная свеча будет гореть весь день. Единственный минус – не совсем приятно пахнет, но при отсутствии света и тепла это не столь важно.

Как сделать свечу своими руками: видеоинструкция от Глеба Репича