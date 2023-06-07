Как сделать идеальный smokey eyes: советы для создания дерзкого и эффектного макияжа
Источник:Glamour
Smokey eyes – техника макияжа глаз, которая звучит и выглядит просто, но на практике все не так легко. Рассказываем дальше, как сделать дерзкий и страстный макияж.
Smokey eyes – это бунтарская и дерзкая альтернатива аккуратному вечернему макияжу. И нужно найти идеальный баланс между дымчатым растушевкой и стильной легкостью.
Смотрите также Как Барби: Блейк Лайвли показала универсальную прическу, подходящую всем
Что такое smokey eyes и главные его детали
"Смоки-айс" – техника, в которой используют один или несколько цветов темных теней и создают ими глубину и объем на веках. Цель – выглядеть эффектно и привлекать внимание. Это как градиент из темного цвета, темнеющий на веке и рассеивающийся, как дым, ближе к брови.
- Главное правило smokey eyes – самая темная линия лайнера или теней должна храниться вдоль линии ресниц. Это оставляет макияж стильным и привлекает внимание именно к глазам, а не к размазанным теням.
- Усложнять не стоит. Используйте не более 3 оттенков и лайнера (карандаша).
- Растушевка – важно. Кисточки для макияжа – ваши лучшие друзья во время этого макияжа. Иногда не столь важны оттенки, как умение растушевывать.
Как сделать смоки-айс / Фото из инстаграма Hung Vanngo
Как сделать smokey eyes
- Начните с нанесения среднего оттенка на все веко. Это может быть серый, коричневый или темно-фиолетовый цвет. Это будет служить тонкой дымчатой основой.
- Накрасьте стрелку вдоль линии ресниц темным лайнером или карандашом – лучшим будет средство с гелевой формой. Растушуйте его вместе с тенями. Следует быть оперативным – некоторые лайнеры застывают на веке слишком быстро.
- Более темный оттенок (эспрессо, дым, уголь) нанесите между лайнером и предыдущим цветом так, чтобы все смешалось и растушевало в плавном омбре. Также нанесите эти тени на нижнее веко, мягко растушевывая пальцами.
- Чтобы добавить яркости, можно добавить любой блестящий оттенок.
- Завершающими станут несколько слоев туши на ресницах, что раскроет взгляд.
Smokey eyes можно делать в разных вариациях: совмещая с другими техниками, используя интересные оттенки. Можно создавать более "тяжелый" и гранжевый макияж или выбирать свежесть и легкость.
Как звезды выглядят со smokey eyes / Фото из инстаграма визажистов