Съедобный новогодний декор: делаем розу из салями

Прекрасное оформление стола можно сделать не только с помощью декора, но и благодаря продуктам. Лайфхакеры со всего мира делятся уловками, как сделать красивую розу из салями к новогоднему столу.

Съедобное украшение можно использовать для украшения праздничного стола. Красивые цветы удивят гостей и придадут особый шарм привычным блюдам, пишет 24 канал.

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Как сделать розу из колбасы

Простой трюк с салями может украсить любой стол. Розы из колбасы подходят для встреч с друзьями и для торжеств. Делать такое украшение максимально просто и быстро. Главное – иметь примерно одинаковые кусочки колбасы по толщине.

Чтобы получить замечательную розу, которая украсит блюда и может стать полноценной частью новогоднего стола, нужно осторожно складывать на стенки бокала колбасу салями, чтобы кусочки образовывали импровизированные лепестки. После этого достаточно просто перевернуть бокал и получить уникальную розу с салями