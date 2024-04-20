Интересные варианты писанок из бисера, которые легко можно сделать своими руками
Уже совсем скоро, 5 мая, будет отмечаться Пасха. Традиционным атрибутом этого праздника являются писанки. Люди не только покупают их в магазине, но и делают собственноручно. Иногда handmade-варианты даже выглядят оригинальнее и красивее.
Писанка из бисера удачно украсит вашу пасхальную корзину и стол. Кроме того, ее легко повторить дома. Поэтому берите детей и начинайте творить. А несколько вариантов пасхальных яиц подготовил LifeStyle 24.
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Самый простой вариант писанки из бисера
Для начала возьмите пластиковое или деревянное яйцо и подготовьте бисер. Выбирайте цвета, которые больше всего подойдут к пасхальной корзине. В процессе вам также могут понадобиться и другие предметы, в частности клей.
Один из самых простых способов – насыпать бисер в сосуд, смазать клеем яйцо и хорошо выкачать его в бусинках. Если какая-то область осталась пустой, то доклейте все собственноручно. Кстати, здесь лучше использовать яйцо из пенопласта. Однако выбор все равно за вами.
Писанка из бисера с помощью нити
Есть более сложный вариант писанки из бисера, поэтому попросите о помощи у кого-то из взрослых. Возьмите иглу, нить и начинайте нанизывать бисер. Можно сделать как однотонное пасхальное яйцо, так и разноцветное. Все на ваш вкус. Затем закрепите композицию на верхней части писанки. Для этого используйте клей. А дальше протягивайте нить с бисером по кругу. Не нанизывайте все бусинки сразу, поскольку они могут случайно рассыпаться.
Выбирайте тот вариант писанки, который вам понравится больше всего. Спешите сделать красивый пасхальный декор, ведь праздник уже совсем скоро.