Маска от жирного блеска: как сделать натуральное средство из 3 неожиданных продуктов

Летом очень трудно контролировать состояние своей кожи лица – из-за постоянных перепадов температуры и солнечных лучей кожа теряет жировой баланс и выделяет много жира. Как сделать натуральную маску из домашних продуктов, чтобы матировать кожу лица – читайте в статье.

Сделать домашнюю маску для успокоения кожи и ликвидации жирного блеска можно с помощью всего 3 продуктов – картошки, яблока и яйца.

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Эти три натуральных продукта могут убрать неприятный блеск и обуздать поровые выделения.

Что нужно для приготовления маски:

1 яблоко среднего размера;

Белок 1 куриного яйца;

1 чайная ложка пюре из картофеля.

Как приготовить маску против жирного блеска / Фото Unsplash

Как сделать маску для лица

Уже приготовленное пюре содержит в себе молоко, соль и перец – составляющие, которые могут быть опасными для вашей кожи. Поэтому пюре для маски надо делать исключительно из картофеля.

Приготовление маски для лица не требует усилий – для этого:

Смешайте картофельное пюре с натертым на мелкой терке яблоком.

Взбейте белок яйца и залейте в смесь.

Перед тем, как наносить маску на лицо, нужно нанести немного на внутреннюю сторону руки и проверить, нет ли у вас аллергических реакций.

Как приготовить маску против жирного блеска / Фото Unsplash

Маску надо наносить сразу на чистое лицо без макияжа. Наносить ее вокруг глаз и губ не нужно. Подождите 20 минут и смойте маску теплой проточной водой.

После этой процедуры намажьте лицо своим кремом.