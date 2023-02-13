Как провести День святого Валентина: оригинальные и романтические идеи для пары

Уже завтра все влюбленные будут отмечать День святого Валентина. Если вы тоже любите этот день, но еще не придумали, как провести его со своей половинкой – смотрите наши советы ниже.

День святого Валентина – хорошая возможность еще раз напомнить любимому или любимому о своих чувствах или просто хорошо провести время вместе, уверяет 24 Канал. Во время войны этот день может стать возможностью поддержать свою половинку и подарить тепло и радость.

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Небанальный День Валентина дома

Если вы не успели забронировать столик в любимом ресторане, день можно провести и дома с таким же наслаждением. Прежде всего следует организовать пространство – украсить дом или комнату, где планируете проводить время. Купить несколько воздушных шариков, поставить в вазу цветы, расставить свечи, которые точно найдутся у вас после отключения света.



Как провести День Валентина / Фото Unsplash

Во всем отталкивайтесь от пожеланий вашего любимого. Если он не любит быть на кухне – приготовьте для него вкусный и легкий ужин, если это одно из хобби вашей половинки – сделайте это вместе, ведь общее дело сближает. Также можно заказать любимые блюда из ресторана и вместе смаковать их по просмотру кинолент, видео или прослушиванию музыки.



Как провести День Валентина / Фото Unsplash

Интересным вариантом может стать тематический вечер: оденьтесь как персонажи из книжной истории или приключения из фильма и попробуйте воспроизвести их культовые сцены. И для этого лучше готовиться заранее: продумать образы, костюмы, подготовить сценарий.

Неклассическое свидание в ресторане

Казалось бы, приглашение в ресторан будет слишком банальным. Но на самом деле это классика, которую можно усовершенствовать с помощью мелких деталей. Заведение можно выбрать вместе, провести жеребьевку или устроить сюрприз, завязав партнеру глаза и проведя до самой двери. Ресторан или кафе не должны быть заоблачно дорогими или люксовыми – главное, комфорт, негромкая музыка и возможность пообщаться по душам.



Как провести День Валентина / Фото Unsplash

Культурная программа – театр или концерт

Не забывайте и о донате для ВСУ. Не все защитники и защитницы смогут провести 14 февраля со своими любимыми, но их может согреть народная любовь.

В канун Дня Валентина стоит обратить внимание на мероприятия, которые будут проводиться в вашем городе или неподалеку. Возможно, это будет концерт, спектакль в театре или опере, благотворительные вечера или ярмарки. Это еще одна возможность получить теплые эмоции. Романтическим продолжением может стать ужин дома или в заведении, прогулка по парку.

Романтические чувства в новых местах

Люди, которые обожают путешествия и яркое общее время вместе, точно предпочтут вариант совместной поездки. Занятым парам подойдет короткое путешествие в город неподалеку, если у вас больше времени – можно устроить тур по самым романтическим городам Украины. К примеру, вас точно не оставит равнодушным туннель любви неподалеку от города Клевань. Главное – новые места и эмоции, которые могут оставить отпечаток в памяти.



Как провести День Валентина / Фото Unsplash

Восстановить забытое

Находясь в отношениях довольно долго, ощущения притупляются, а бывшая страсть исчезает. Над этим можно поработать в День святого Валентина – вспомнить ваше первое свидание, встречу или тот самый момент, когда между вами промелькнула искра. Но нужно не только вспомнить об этом, но и восстановить – поехать в тот город, где это произошло, посетить то же заведение. Для антуража можно даже притвориться незнакомцами и вроде бы встретиться впервые.

Парное свидание

В День святого Валентина можно объединить приятное и встретиться с друзьями. Вариант парного, двойного или тройного свидания будет веселым и романтичным одновременно. Место проведения зависит от вашего выбора – это также может быть ресторан или кафе, кинотеатр. Дома тоже скучно не будет – выберите музыку, настольные игры, конкурсы и развлекайтесь.

Среди других вариантов предлагаем следующие:

покататься на роликах или коньках,

фотосессия в стиле love story,

квест или викторина с валентинками,

урок страстного танца (например, бачата или танго),

спа-день дома или в специальном заведении,

пейнтбол,

мастер-класс по живописи (или на другую тематику, которая подходит лучше всего)

пижамная вечеринка.

Помните, что атмосфера праздника зависит не столько от места и времени, сколько от людей. Если между вами горит любовь, любой вариант времяпрепровождения станет лучшим и принесет приятные эмоции. Но не забывайте, что для того чтобы демонстрировать свои чувства, не нужна особая дата – это нужно делать каждый день.



Как провести День Валентина / Фото Unsplash