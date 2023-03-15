Как ухаживать за плодовыми деревьями весной: простые советы для хорошего урожая

Весной важно заботиться о состоянии сада. Это хорошая пора для обрезки деревьев и кустов. Как правильно срезать ветки на плодовитых деревьях – читайте в материале.

Каждый год на плодовых деревьях нужно срезать больные или поврежденные ветки. Это полезно для растения и влияет на качество будущих плодов, пишет 24 Канал.

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Когда нужно обрезать деревья и кустарники

Лучше всего обрезать деревья ранней весной, когда еще не распустились почки. Обычно это делают в марте – апреле.

Ветви на яблонях и грушах спиливают быстрее всего, а именно – в начале марта.

Вишни, черешни и сливы обрезают в конце марта. Абрикосы и персики можно очистить от лишних ветвей в начале апреля перед цветением.



Когда можно обрезать деревья весной / Фото Canva

Советы, как правильно обрезать деревья

Обратите внимание на погоду

Обрезать деревья лучше всего в ясную и сухую погоду. Не рекомендуют заниматься садовыми делами слишком рано, когда еще не спала роса. Кроме того, не следует чистить деревья после дождя.

Выберите специальные инструменты

Если обрезать ветки в мокрую и влажную погоду, тогда растение станет уязвимым к болезням и вредителям.

Нужно правильно выбрать орудие по уходу за деревьями. Для этого используйте остро заточенные и чистые инструменты. Например, вам могут понадобиться секатор, веткорез, садовая пила, ножницы и т.д.

Перед работой следует продезинфицировать инструменты специальным раствором.



Советы, как правильно обрезать деревья весной / Фото Pinterest

Узнайте о методах обрезки

Есть разные методы, по которым обрезают плодовые деревья. Самые популярные: прореживание, укорочение, санитарная обрезка и после посадки.

Кроме того, можно совместить несколько методов одновременно. Всё зависит от состояния вашего дерева.

Также при обрезке учитывайте естественную форму дерева и способ роста его ветвей. К примеру, для яблонь важно сохранить ствол дерева, а для слив – кустовую форму. У персиков важно обрезать ветки, отмершие зимой.

Обрезайте деревья осторожно

Ветви следует спиливать над почкой деликатным срезом наискось.

Сначала обрежьте старые ветки, забирающие питательные вещества у растения. После этого обратите внимание на побеги, которые растут доверху и вниз. Поскольку они часто хуже рожают, чем боковые.

Если вы срезаете боковые ветки, тогда необходимо оставить небольшой пенек на 1 сантиметр.



Основные методы обрезки деревьев в марте / Фото Canva