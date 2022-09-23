Выглядит как новый: как постирать школьный рюкзак и не повредить ткань
Только начался учебный год, а дети уже приносят домой грязные и испорченные рюкзаки. Как постирать такую вещь, чтобы не повредить ее элементы и вернуть яркость и свежесть – читайте в материале.
24 канал подготовил пошаговую инструкцию по восстановлению школьного рюкзака.
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Опустошите все карманы и пропылесосьте
Первый шаг в чистке любого типа рюкзака – это опустошить все карманы. Вы будете поражены тем, что найдете. Оставьте каждый карман расстегнутым и вывернутым наизнанку, если это возможно. Снимите дополнительные аксессуары, съемные ремни или металлические детали, если это возможно.
Когда рюкзак останется пустым, проведите пылесосом по всем швам (внутри и снаружи), чтобы удалить пыль и мусор.
Как почистить школьный рюкзак / Фото Unsplash
Прочитайте этикетку по уходу
Ищите любые этикетки с инструкциями по стирке. Большинство тканевых рюкзаков можно стирать вручную или в стиральной машине. Кожаные рюкзаки или рюкзаки с кожаной отделкой следует чистить так же, как и кожаную куртку.
Как почистить школьный рюкзак / Фото iStock
Очистите ремни
Если ремни нужно очистить и они снимаются, выстирайте их вручную в растворе сильного жидкого стирального порошка, содержащего достаточно энзимов, чтобы расщепить грязь.
Дайте ремешкам вымочить в моечном растворе в течение 30 минут, а затем используйте щетку с мягкой щетиной (или старую зубную щетку), чтобы очистить сильно загрязненные участки. Прополощите в прохладной воде и дайте ремешкам высохнуть на воздухе.
Не стоит класть ремни в бельевую сушилку – они могут повредить устройство и развалиться.
Бросьте рюкзак к стиралке
Поместите рюкзак в старую наволочку или большой сетчатый мешок для белья и постирайте в теплой воде, используя программу деликатной стирки вместе с обычным стиральным порошком.
Как почистить школьный рюкзак / Фото iStock
Продезинфицируйте рюкзак
Иногда рюкзак нуждается в серьезной очистке, чтобы избавиться от бактерий. Это особенно важно, если в нем хранится спортивная одежда или ребенок часто бегает и потеет.
Чтобы продезинфицировать рюкзак или спортивную сумку, выберите сосновое эфирное масло или дезинфицирующую салфетку. Дезинфицирующие средства из соснового масла эффективны в теплой воде.
Как почистить школьный рюкзак / Фото Unsplash
Для дезинфекции внутренней и внешней стороны рюкзака смешайте 1-1 раствор дезинфицирующего средства и теплую воду. Используйте чистую губку или ткань, чтобы тщательно протереть поверхность. Вы также можете добавить дезинфицирующее средство в воду для стирки во время ручной или машинной стирки сумки.
Высушите рюкзак на воздухе
Используйте старое полотенце, чтобы вытереть внутреннюю часть рюкзака и его каждый карман. Дайте сумке высохнуть на воздухе, повесив ее с максимально раскрытыми молниями и карманами.
Обратите внимание! Не кладите рюкзак в горячую сушилку и не сушите под прямыми лучами солнца, так как это может повредить некоторые ткани.
Как почистить школьный рюкзак / Фото Spruce