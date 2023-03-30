Как помыть жалюзи, не снимая их из окна: сверхлегкие способы, которые помогут

Жалюзи преобладают шторы почти во всем, кроме чистоты. Ведь они часто собирают пыль и грязь. Как можно быстро вымыть жалюзи, не снимая их из окна – читайте ниже.

Жалюзи и ролеты – популярные вещи, которые есть почти в каждом доме. Но не все знают, как правильно содержать их в чистоте. 24 Канал рассказывает, как почистить жалюзи, не снимая их из окна.

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Чистка пылесосом

Для этого метода воспользуйтесь пылесосом небольшой мощности. Разровняйте жалюзи, закройте их и пройдитесь по ним сверху донизу. Этот вариант лучше всего подойдет для деревянных роллетов, которые ни в коем случае нельзя мыть с водой.

Если нужно только стряхнуть пыль, воспользуйтесь щеткой или сухой тряпкой.

Щипцы-зажимы в домашних условиях

, чтобы деревянные жалюзи сохраняли чистоту лучше, их можно обрызгать спреем-антистатиком. Так грязь не будет прилипать к поверхности.

Для мытья горизонтальных жалюзи часто используют специальные зажимы, которыми легко производить по ламелям. Если у вас таких нет, можно пользоваться кухонными щипцами. Закрепите на них влажную губку, смоченную моющим средством. Это может быть раствор хозяйственного мыла, средство для посуды, стиральный гель.



Как вымыть жалюзи / Фото Unsplash

Пройдитесь по каждой части жалюзи, меняя положение. После этого протрите чистой влажной губкой, а затем сухой. Можно избегать серьезных загрязнений, если раз в неделю протирать жалюзи таким способом. Этот способ подходит для железных и пластмассовых поверхностей.

Влажные салфетки

Если вы работаете в офисе, можно быстро промыть жалюзи влажными салфетками. Это может показаться банальным, но салфетки удобны, чтобы избавляться от точечных загрязнений. Но этот способ не подойдет для древесных поверхностей.

, если тканевые жалюзи имеют пятна и серьезные загрязнения, их лучше снять и постирать или отнести в химчистку. Исключение только в том случае, если конструкция жалюзи не позволяет снимать их. В этом случае можно воспользоваться способами, описанными выше.