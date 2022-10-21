Без пятен и разводов: как эффективно вымыть зеркала

Зеркала – незаменимый атрибут в квартире или доме. Так хочется, чтобы они выглядели идеально, однако на стекле постоянно остаются следы и разводы. Как избавиться от них навсегда и что использовать для очистки зеркал – читайте в статье.

Для мытья окон и зеркал существует множество бытовой химии, которая может эффективно справиться с разводами и налетом на поверхности. Однако не каждый хозяин готов использовать агрессивную химию – и здесь в действие идут народные методы, сообщает 24 канал.

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С помощью простых продуктов и подручных средств, которые есть в любом доме, можно легко избавиться от разводов на зеркалах и не тратить время на долгую уборку.

Салфетки из микрофибры

Прежде чем очищать зеркало от разводов, его нужно тщательно помыть от других загрязнений – для этого подойдет мыльный раствор или простая вода.

Такая ткань часто используется для вытирания очков – ее преимущество в том, что мягкая тряпка из микрофибры не повреждает поверхность и забирает неприятные разводы.

Как и в ситуации с очками, стекло легко очистится с помощью микрофибры. Просто протрите стекло, на котором остались разводы, сухой салфеткой.

Чем почистить зеркало / Фото Unsplash

Чтобы максимально обеспечить отсутствие разводов, можно совмещать методы и средства.

Спирт

Нашатырный эффективно ликвидирует разводы на поверхности, однако имеет едкий и специфический запах. Работая со спиртом, наденьте респиратор, перчатки и откройте окна на проветривание.

Что нужно делать, чтобы очистить стекло спиртом:

20 граммов нашатырного спирта смешайте в стакане воды;

Залейте раствор в пульверизатор;

Обработать из пульверизатора уже вымытую поверхность и протереть насухо тряпкой или салфеткой.

Чем почистить зеркало / Фото thespruce

Мел и уксус

Такой нестандартный тандем может убрать не только разводы, но и серьезные загрязнения зеркала – налет и накипь.

Чтобы очистить зеркало с помощью этого метода, необходимо:

Полторы столовых ложки мела смешайте с 25 граммами уксуса и залейте все стаканом воды;

Дать время раствору, чтобы он отстоялся, а на дне образовался осадок;

Полученным раствором обработать зеркало и вытереть насухо.

Чем почистить зеркало / Фото Unsplash

Зубная паста

Такой раствор может повредить обратную часть зеркала, дающую отражение. Нельзя, чтобы капельки смеси попадали на другую сторону зеркал.

Зубная паста хорошо справляется с разводами и накипью – средство просто нужно нанести на зеркало и отполировать его. Это нужно делать мягкой тряпкой, чтобы не повредить покрытие.

Так же как и паста, подойдет мел. Его тоже втирают для полировки и сохранения чистоты зеркала.

Чем почистить зеркало / Фото Unsplash

Картофель

Неожиданно, но картофель отлично справляется с разводами и загрязнениями зеркал. Чтобы очистить поверхность таким методом, нужно:

1 штука сырого картофеля;

Кипяченая вода;

Салфетка.

Картофель нужно разрезать пополам и обработать поверхность зеркала. после этого зеркало промыть охлажденной кипяченой водой и протереть насухо салфеткой.

Чем почистить зеркало / Фото Unsplash

Чай и соль

Чтобы очистить зеркало с помощью чая и соли, понадобится только зеленый листовой чай и немного соли.

Заварите крепкий настой зеленого чая и добавьте в него 20 г соли.

Размешайте раствор и нанесите на поверхность зеркала.

Протрите насухо стекло.

Чем почистить зеркало / Фото Unsplash

Для этого метода не подойдет черный или пакетированный чай – положительный эффект на зеркала имеет только зеленый листовой чай.