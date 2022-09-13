Идеальная поверхность: как легко очистить индукционную плиту от жира и гари

Все чаще в украинских квартирах появляются электрические индукционные плиты, которые работают не хуже газовых горелок и очень эстетично выглядят. Но чтобы индукционная плита оставалась чистой, без пятен и жира, важно за ней правильно ухаживать.

24 канал собрал несколько полезных методов, которые помогут легко очистить индукционную плиту от загрязнений и не повредить ее поверхность.

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Главное правило очистки индукционных плит – не пытаться оттереть жир и нагар металлическими щетками и средствами с абразивными частицами. Из-за этих средств поверхность может получить царапины, затереться и потерять блеск.

Средство для мытья посуды

С помощью этого средства можно отмыть загрязнения и жирные пятна с индукционной плиты. Просто нанесите моющее средство на поверхность и протрите мягкой тряпкой или тканью из микрофибры.

Оставьте моющее средство на плите на 10 – 15 минут, снова протрите и смойте все водой.

Сода

Пищевая сода может очистить стеклокерамику и вернуть индукционной плите свежесть.

Для этого:

Смешайте немного соды с небольшим количеством воды;

Нанесите смесь на поверхность и оставьте на 5 минут;

После этого протрите плиту мягкой тряпкой или губкой;

При необходимости повторите процедуру.

Как очистить индукционную плиту / Фото Unsplash

Резиновая лопатка

Обычная резиновая лопатка для приготовления пищи может помочь справиться с жирными и пригоревшими остатками и не повредить плиту.

Опрыскайте поверхность теплой водой из пульверизатора, оставьте на несколько минут и используйте лопатку, чтобы отодрать загрязнение.

Как очистить индукционную плиту / Фото Michael Hession

Подсолнечное масло

На удивление, избавиться от засохших и пригоревших остатков может помочь подсолнечное масло. Оно справится с наиболее серьезными загрязнениями.

Нанесите на поверхность индукционной плиты небольшое количество масла и распределите по всей площади;

Оставьте масло на 20 – 30 минут;

После этого возьмите скребок или лопатку и отодрите пригоревшие остатки;

После этого надо очистить поверхность от жира, здесь подойдет моющее средство или сода;

Под конец надо промыть плиту водой и протереть тряпкой.

Как очистить индукционную плиту / Фото Unsplash