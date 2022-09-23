Сверкает, как новое: как почистить серебро дома

Серебряные изделия отличаются стилем и лоском. Однако со временем весь лоск может выветриться, а серебро – почернеть. Чтобы оно всегда выглядело, как только из магазина, стоит знать несколько лайфхаков, как правильно его очистить.

Серебро очень долговечный металл, однако оно может реагировать на внешние факторы. Чаще серебро чернеет от контакта с кожей, из-за чрезмерной влажности и косметики, сообщает 24 канал.

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Возврат первичного сияния и чистоты серебра можно в домашних условиях – продукты, эффективно очищающие украшения и столовые приборы из серебра, есть в каждом доме.

Лимонная кислота

Кислота хорошо справляется с налетом и накипью и подходит для очистки серебра. Чтобы почистить серебряные украшения или приборы, нужно развести 100 г лимонной кислоты в половине литра воды. Положите серебро, которое необходимо очистить.

Что может очистить серебро / Фото Unsplash

Раствор нужно поставить на водяную баню. В него опустите небольшой кусочек медной проволоки и прокипятите украшения от 15 минут до половины часа.

После этого серебро нужно извлечь из раствора и промыть водой.

Сода и фольга

Справиться с загрязнениями с помощью кусочка фольги и соды можно двумя способами:

1 – 2 столовые ложки соды нужно развести в половине литра воды. Вскипятите раствор в кастрюле, и как только вода начнет кипеть, опустите серебро и небольшой кусок фольги для запекания. Прокипятите все 15 минут и вынимайте.

Застелите кастрюлю фольгой и положите серебро, которое необходимо очистить. Смешайте раствор – 50 г соды и 1 литр кипяченой воды. Залейте украшения или столовые приборы и оставьте на время.

Что может очистить серебро / Фото Unsplash

Уксус

С помощью уксуса легко очистить серебро от налета.

Для этого возьмите 6-процентный раствор уксуса, нанесите на марлю или тряпку и протрите серебряные изделия. Через несколько минут серебро будет как новое.

Что может очистить серебро / Фото thespruce

Спирт

Нашатырный спирт тоже отлично помогает при загрязнениях серебра. 2 столовые ложки нашатырного спирта нужно развести в 1 литре воды. Опустите серебро в смесь на 15 минут. После этого протрите серебро тряпкой, имеющей ворсинки.

Яичный желток

На удивление, с потускнением серебра хорошо справляется и обычное яйцо. Чтобы очистить изделия с помощью этого метода, отделить белок от желтка и вмокнуть в желток ватный диск. Натрите поверхность серебряного изделия и оставьте на несколько минут – дайте немного подсохнуть яйцу. После этого промойте проточной водой.

Что может очистить серебро / Фото Unsplash