Чистота в саду: как отмыть посеревшие пластиковые стулья 3 простыми шагами

Пластиковые стулья в саду имеют много плюсов и преимуществ над другой мебелью – они легко высыхают, легко весят и дешевые. Но у них есть 1 бесспорный минус – пластиковые стулья, особенно белые, ужасно пачкаются и содержат на себе тонны пыли и грязи.

24 канал выяснил, как легко почистить пластиковые стулья с помощью 3 простых шагов.

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Подготовка моющего средства

Для мытья пластиковых покрытий могут помочь разные растворы, которые могут справиться не только с пылью и грязью, но и с плесенью на пластиковых стульях.

Если на стульях образовалась плесень, прежде чем делать общую уборку, смешайте в бутылке с пульверизатором раствор белого уксуса и воды в пропорции 1 к 3. Нанесите на пораженные плесенью участки и подождите примерно 10 минут, прежде чем делать генеральную уборку.

Налейте 3 литра теплой воды в ведро и добавьте четверть стакана жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте, чтобы мыло растворилось.

Смешайте 3 литра теплой воды с половиной стакана пищевой соды и хорошо перемешайте.

Добавьте одну четверть чашки универсального моющего средства в 3 литра теплой воды.

Как почистить пластиковые стулья в саду / Фото Unsplash

Как мыть стулья от загрязнения

Мойте стулья сверху вниз, чтобы собрать капли грязной воды, используя губку или нейлоновую щетку с мягкой щетиной. Для загрязненных участков насыпьте чуть-чуть сухой пищевой соды на губку или используйте щетку, чтобы помочь удалить пятна.

Когда стулья очищены от грязи и мусора, хорошо промойте их садовым шлангом. Если стулья чистые и белые, высушите их полотенцем из микрофибры или поставьте их на солнце, чтобы они высохли. Если они все еще грязные, переходите к следующему шагу.

Как почистить стулья в саду / Фото The Spruce

Использование отбеливателя для белого пластика

Если стулья все еще выглядят грязными и с пятнами, нужен раствор отбеливателя на основе кислорода.

Кислородный отбеливатель – это мягкий отбеливатель медленного действия, который удаляет пятна и освещает пластик. Он работает медленнее, чем хлорный отбеливатель, менее коррозионный и безвредный для пластика, а также более экологичен. Кислородный отбеливатель и водный раствор не повредят траве или растениям при чистке.

В зависимости от того, насколько грязны белые стулья, смешайте 3 литра теплой воды с половиной или одной чашкой порошкообразного кислородного отбеливателя в ведре. Хорошо размешайте, чтобы смешать и растворить порошок.

Используйте губку или нейлоновую щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести раствор кислородного отбеливателя. Начните сверху и используйте немного смазки для локтей, чтобы помочь поднять углубленную почву.

Оставьте раствор на стульях не менее 15 минут, чтобы отбелить пластик. Если оставить его дольше, стульям не помешает.

Хорошо промойте стулья садовым шлангом и высушите салфеткой из микрофибры или высушите на солнце.

Как почистить стулья в саду / Фото Unsplash