Как легко почистить микроволновку: 5 методов

Микроволновка – почти незаменимый прибор на кухне. Но и такая нужная вещь пачкается и изнашивается. Как очистить микроволновку и не прилагать к этому массу усилий – читайте в материале.

Остатки от еды, жир и грязь оседают на стенках микроволновки, что может повлиять не только на ее внешний вид, но и на эффективность ее работы, сообщает 24 канал.

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Но чистить микроволновку – не так страшно, как кажется. 5 простых способов смогут сделать уборку более быстрой и легкой.

Очистка водой

С помощью воды можно избавиться от легких загрязнений на стенках и просто убрать увлажненную грязь. Для того, чтобы помыть микроволновку водой, надо:

Налить воду в миску;

Поставить в микроволновку;

Включить прибор на максимальную мощность и установить таймер на 10 – 15 минут;

Подождите несколько минут после выключения, чтобы микроволновка немного остыла;

Достать миску и вытереть размякшую грязь со стенок тряпкой, губкой или бумажным полотенцем.

Методы очистки микроволновки / Фото Полезные Советы

Очистка содой

Сода может легко вывести загрязнение и не оставляет специфических запахов, абсорбируя амбре внутри микроволновки. Чтобы очистить прибор, нужно:

Смешать 2 – 3 столовых ложки соды в 2 стаканах воды, налить смесь в миску;

Включить микроволновку на полную мощность, предварительно поставив туда раствор. Прибор должен работать 10 – 15 минут;

Подождать несколько минут и вытереть загрязнение.

Методы очистки микроволновки / Фото Getty Images

Лимонная кислота

Универсальный очиститель, содержащий кислоты, подходит и для микроволновок. Лимонная кислота может справиться даже с сильными загрязнениями. Чтобы воспользоваться таким методом, необходимо:

Налить в миску воды;

Выжать в воду сок 1 лимона;

Порезать цитрус и положить в воду;

Поставить устройство на максимальную мощность и поставить таймер на 10 минут;

Немного подождать, а затем достать миску и протереть микроволновку тряпкой.

Методы очистки микроволновки / Фото Getty Images

Можно использовать и чистую лимонную кислоту. Вместо 1 лимона в воду можно добавить 1 – 2 столовые ложки лимонной кислоты и сделать все то же, что и в предыдущем методе.

Очистка уксусом

От жирных подтеков и нежелательной масности поможет уксус. Для очищения таким методом нужно: