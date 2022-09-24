Без остатков кофе и накипи: как почистить кофеварку дома
Когда дома есть кофеварка, жизнь кажется проще и комфортнее. Но часто на таких машинках появляется накипь от воды и остатки помола. Как почистить кофеварку в домашних условиях без лишней химии – читайте в материале.
24 канал собрал 3 эффективных способа очистки домашней кофеварки, если она загрязнилась, а очищающих таблеток нет. Такие методы подходят к капельным, гейзерным и капсульным кофеваркам.
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Сода с солью
Эти два продукта могут очистить стенки кофеварки от накипи и не оставить никаких вредных веществ.
Чтобы очистить кофеварку таким методом, нужно:
- Смешать в теплой воде 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку соли;
- Заполнить резервуар кофеварки раствором;
- Оставить отмокать 3 – 4 часа, не включая кофеварку;
- Вылить смесь и промыть кофеварку.
Как почистить кофеварку дома / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Как и чайники, кофеварки можно очистить от накипи с помощью лимонной кислоты.
- Смешайте 35 г лимонной кислоты и 1 литр теплой воды;
- Залейте раствор в кофеварку;
- Поставьте воду греться и выключите кофеварку, когда раствор закипит;
- Подождите, пока вода остынет, вылейте и промойте все детали кофеварки;
- После этого вскипятите чистую воду в кофеварке еще несколько раз. Пить эту воду нельзя.
Как почистить кофеварку дома / Фото Unsplash
Уксус
Столовый уксус может устранить накипь на стенках кофеварки и освежить ее.
Чтобы воспользоваться таким методом, нужно:
- Смешать уксус и воду в пропорциях 1 к 2;
- Налить раствор в резервуар в кофеварке;
- Включить кофеварку и дать раствору кипеть примерно 10 – 15 минут;
- Выключить кофеварку и оставить ее с раствором внутри на 10 часов;
- Затем вылить раствор и промыть кофеварку несколько раз.
Как почистить кофеварку дома / Фото UnsplashОбратите внимание! Перед тем, как пить кофе после уксусной очистки, сделайте несколько чашек кофе для прогона остатков уксуса – пить такой напиток нельзя.