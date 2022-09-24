Без остатков кофе и накипи: как почистить кофеварку дома

24 сентября 2022 , 17:02
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Когда дома есть кофеварка, жизнь кажется проще и комфортнее. Но часто на таких машинках появляется накипь от воды и остатки помола. Как почистить кофеварку в домашних условиях без лишней химии – читайте в материале.

24 канал собрал 3 эффективных способа очистки домашней кофеварки, если она загрязнилась, а очищающих таблеток нет. Такие методы подходят к капельным, гейзерным и капсульным кофеваркам.

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Сода с солью

Эти два продукта могут очистить стенки кофеварки от накипи и не оставить никаких вредных веществ.

Чтобы очистить кофеварку таким методом, нужно:

  • Смешать в теплой воде 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку соли;
  • Заполнить резервуар кофеварки раствором;
  • Оставить отмокать 3 – 4 часа, не включая кофеварку;
  • Вылить смесь и промыть кофеварку.

Как почистить кофеварку дома / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Как и чайники, кофеварки можно очистить от накипи с помощью лимонной кислоты.

  • Смешайте 35 г лимонной кислоты и 1 литр теплой воды;
  • Залейте раствор в кофеварку;
  • Поставьте воду греться и выключите кофеварку, когда раствор закипит;
  • Подождите, пока вода остынет, вылейте и промойте все детали кофеварки;
  • После этого вскипятите чистую воду в кофеварке еще несколько раз. Пить эту воду нельзя.

Как почистить кофеварку дома / Фото Unsplash

Уксус

Столовый уксус может устранить накипь на стенках кофеварки и освежить ее.

Чтобы воспользоваться таким методом, нужно:

  • Смешать уксус и воду в пропорциях 1 к 2;
  • Налить раствор в резервуар в кофеварке;
  • Включить кофеварку и дать раствору кипеть примерно 10 – 15 минут;
  • Выключить кофеварку и оставить ее с раствором внутри на 10 часов;
  • Затем вылить раствор и промыть кофеварку несколько раз.

Как почистить кофеварку дома / Фото Unsplash

Обратите внимание! Перед тем, как пить кофе после уксусной очистки, сделайте несколько чашек кофе для прогона остатков уксуса – пить такой напиток нельзя.

 

Автор: Ярослава Прадід