Как почистить кофеварку: 3 уловки, которые сохранят ваш прибор
В кофеварке рано или поздно образуется накипь от жесткой воды, а также оседают остатки кофейного помола. Чтобы очистить кофеварку и не тратить лишние деньги, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.
Иногда кофеварка нуждается в срочной очистке, а вот таблеток для мытья кофеварки нет. Тогда на помощь приходят подручные продукты, пишет 24 Канал.
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Уксус
Это домашнее средство хорошо справляется с накипью на стенках кофеварки.
Чтобы очистить кофеварку таким методом, вам нужно:
- Смешать уксус и воду в пропорциях 1-2;
- Налить раствор в резервуар в кофеварке;
- Включить кофеварку и дать раствору кипеть примерно 10-15 минут;
- Выключить кофеварку и оставить ее с раствором внутри на 10 часов;
- Затем вылить раствор и промыть кофеварку несколько раз.
Как помыть кофеварку / Фото Unsplash
Соль и сода
Накипь не устоит перед свойствами соды и соли – это сочетание может эффективно очистить кофеварку и убрать вредные вещества.
Чтобы почистить прибор таким образом, необходимо:
- Смешайте в теплой воде 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку соли;
- Заполнить резервуар кофеварки раствором;
- Оставить отмокать 3-4 часа, не включая кофеварку;
- Вылить смесь и промыть кофеварку.
Как помыть кофеварку / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Гранулированная лимонная кислота хорошо справляется с чайниками, а также с кофеварками, очищая налет и накипь.
Чтобы воспользоваться следующим методом:
- Смешайте 35 г лимонной кислоты и 1 литр теплой воды;
- Залейте раствор в кофеварку;
- Поставьте воду греться и выключите кофеварку, когда раствор закипит;
- Подождите, пока вода остынет, вылейте и промойте все детали кофеварки;
- После этого вскипятите чистую воду в кофеварке еще несколько раз.
Как помыть кофеварку / Фото Unsplash