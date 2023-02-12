Как почистить кофеварку: 3 уловки, которые сохранят ваш прибор

В кофеварке рано или поздно образуется накипь от жесткой воды, а также оседают остатки кофейного помола. Чтобы очистить кофеварку и не тратить лишние деньги, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Иногда кофеварка нуждается в срочной очистке, а вот таблеток для мытья кофеварки нет. Тогда на помощь приходят подручные продукты, пишет 24 Канал.

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Уксус

Это домашнее средство хорошо справляется с накипью на стенках кофеварки.

Чтобы очистить кофеварку таким методом, вам нужно:

Смешать уксус и воду в пропорциях 1-2;

Налить раствор в резервуар в кофеварке;

Включить кофеварку и дать раствору кипеть примерно 10-15 минут;

Выключить кофеварку и оставить ее с раствором внутри на 10 часов;

Затем вылить раствор и промыть кофеварку несколько раз.

Как помыть кофеварку / Фото Unsplash

Соль и сода

Накипь не устоит перед свойствами соды и соли – это сочетание может эффективно очистить кофеварку и убрать вредные вещества.

Чтобы почистить прибор таким образом, необходимо:

Смешайте в теплой воде 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку соли; Заполнить резервуар кофеварки раствором; Оставить отмокать 3-4 часа, не включая кофеварку; Вылить смесь и промыть кофеварку.

Как помыть кофеварку / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Гранулированная лимонная кислота хорошо справляется с чайниками, а также с кофеварками, очищая налет и накипь.

Чтобы воспользоваться следующим методом:

Смешайте 35 г лимонной кислоты и 1 литр теплой воды;

Залейте раствор в кофеварку;

Поставьте воду греться и выключите кофеварку, когда раствор закипит;

Подождите, пока вода остынет, вылейте и промойте все детали кофеварки;

После этого вскипятите чистую воду в кофеварке еще несколько раз.

Как помыть кофеварку / Фото Unsplash