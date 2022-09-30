Чистота в деталях: как почистить ершик в туалете домашними средствами

Мало кто задумывается о мытье ершика, пока он не станет желтым и испорченным. Чтобы продлить жизнь этой специфической щетке, нужно регулярно чистить ее – и это можно сделать дешевле и экологичнее.

Важно помнить, что чистка не должна заканчиваться только ершиком – держатель щетки также должен быть тщательно вымыт, чтобы не запачкать ершик снова. 24 канал выяснил, как легко можно помыть и то и другое.

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Как очистить держатель для ершика

Проверьте дно держателя на наличие стоячей воды и вылейте ее.

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы создать своеобразную пасту.

Нанесите смесь на стенки, чтобы удалить какие-либо корки или грязь на держателе.

После этого промойте держатель горячей водой.

Распылите на держатель перекись водорода или другое дезинфицирующее средство и оставьте по крайней мере на 10 минут.

Используйте смесь пищевой соды, чтобы очистить остатки корочки.

Тщательно прополощите, протрите тканью и дайте полностью высохнуть.

Как почистить держатель для ершика / Фото madegood

Как можно почистить ершик

Отбеливатель

Отбеливатель – мощное дезинфицирующее средство, которое может быстро и легко очистить туалетную щетку, но для этого требуется время.

После использования туалетной щетки для чистки унитаза промойте ершик водой и спустите воду в унитазе еще раз.

Добавьте 2 столовых ложки отбеливателя в чистую туалетную воду.

Опустите ерш в воду и оставьте на 1 час.

Поднимите крышку унитаза и приложите ручку ершика к крышке. Закройте крышку унитаза, чтобы щетка свисала над унитазом, и дайте ершику полностью высохнуть.

Как почистить ершик / Фото Unsplash

Перекись

Перекись водорода – более щадящий отбеливатель и антисептик, поэтому ее можно использовать на щетке, не опасаясь, что заработаете аллергию или раздражение.

Наполните бутылку с пульверизатором чистой перекисью водорода.

Поместите ручку туалетной щетки под кольцо крышки.

Закройте кольцо унитаза, зажав щетку между ними.

Сбрызните каждый участок насадки туалетной щетки перекисью из пульверизатора и оставьте на 10 минут.

Промойте ершик под горячей водой.

Задвиньте его под крышку унитаза, чтобы он полностью высушился.

Как почистить ершик / Фото Unsplash