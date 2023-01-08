Обогрев без пыли: как правильно почистить батарею внутри, чтобы легче дышать

В стенках батарей постоянно скапливается много пыли, которая может не только повреждать батарею, но и сгорать от высоких температур и ухудшать качество воздуха в доме. Чтобы избежать этого, нужно регулярно очищать батареи от пыли.

По меньшей мере, раз в год нужно тщательно очищать батареи от пыли, которая накапливается во внутренних стенках. 24 Канал.

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Почему важно чистить батареи

Регулярная очистка батареи важна для работы вашей батареи и экономии ваших средств.

Когда на батарее накапливается пыль, прибору приходится прогреваться сильнее, а электрическим аналогам придется использовать больше энергии, чтобы сохранить тепло в помещении. Это напрямую влияет на стоимость обогрева.

Кроме того, пыль, которая греется и может даже подгорать от высоких температур, очень негативно влияет на качество воздуха в помещении.

Как почистить батарею / Фото Unsplash

Как почистить батарею

Для того чтобы эффективно очистить вашу батарею, вам понадобятся:

Салфетка из микрофибры; Пылесос; Щетка с длинной ручкой; Моющее средство для посуды.

Что нужно сделать, чтобы удачно почистить батарею:

Выключите батарею и дайте ей полностью остыть;

Начните с осторожной очистки пылесосом на стенках батареи и вокруг нее, чтобы избавиться от пыли и мусора;

Используйте щетку или салфетку из микрофибры и длинную палку, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю часть ребер батареи и другие небольшие участки, которые не открыты;

Для удаления стойкого, прилипшего мусора внутри батареи используйте щетку, смоченную водой. Если его нет, можно воспользоваться зубной щеткой;

Вытрите пятна на батарее губкой или тканью из микрофибры, смоченной в растворе теплой воды и моющего средства.

Снова пропылососьте лишнюю грязь вокруг батареи и на полу.

Протрите батарею тканью, слегка увлажненной водой и дайте высохнуть.

Как почистить батарею / Фото Unsplash