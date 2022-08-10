Как отмыть пятна от томатов: 5 шагов к чистой ткани

Летом так хочется съесть свежий помидор прямо из грядки или добавить к сочному шашлыку побольше кетчупа. Но может случиться так, что томатный сок или мякоть попадет на вашу одежду или скатерть. Как отмыть такое загрязнение в 5 простых шагах - читайте в материале.

Помидоры содержат дубильные вещества, легко оставляющие пятна на тканях, а если в соусе есть масла, вывести такое загрязнение нелегко. 24 канал собрал советы, которые помогут справиться с загрязнением.

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Удалите остатки томатного соуса

Снимите побольше томатного соуса с ткани с помощью ложки или тупого ножа. Избегайте дальнейшего растирания соуса или его распространения на чистые части ткани.

Чем больше соуса вам удастся убрать, тем меньше проблем будет с отмыванием пятна.

Используйте холодную воду

Пропустите холодную воду через обратную часть одежды, где есть пятно. Сделать это нужно как можно скорее после ее появления. Это заставит пятно сойти с ткани.

Не пропускайте воду через лицевую часть томатного пятна, поскольку оно лишь глубже проникнет в волокна ткани.

Лейте на пятно холодную воду 10-15 минут, пока вода не станет прозрачной.

Как отстирать пятно от томатного соуса / Фото Unsplash

Моющие средства

После того, как вы прополоскали пятно, вотрите жидкое моющее средство или средство для мытья посуды в загрязненную часть ткани. Осторожно вотрите его в ткань круговыми движениями, начиная с внешней стороны загрязненного участка и двигаясь внутрь. Дайте ему постоять 10 минут перед тем, как тщательно смыть.

Как отстирать пятно от томатного соуса / Фото Unsplash

Подручные отбеливатели

Если одежда белая или если вы проверили ее на цветостойкость, вы можете нанести губкой мягкое отбеливающее средство, например перекись водорода или пищевой уксус. Также для белых тканей можно использовать лимонный сок.

Как отстирать пятно от томатного соуса / Фото Unsplash

"Шлифуем" результат стиркой в машинке

Напоследок нужно промыть пятно в стиральной машинке на обычном режиме. Стирать нужно обычным моющим средством. Вы также можете сначала дать одежде высохнуть на воздухе, чтобы проверить, нет ли остатков пятна.

Если после высыхания вы не видите пятна, можно стирать и высушить обычным способом.

Как отстирать пятно от томатного соуса / Фото Unsplash