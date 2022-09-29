Как отстирать пятна с белой одежды: 5 лайфхаков

Лето позволяет носить легкие и светлые вещи и наслаждаться жаркими днями. Та белая одежда, которую носят чаще всего в это время года, изнашивается, чуть ли не каждый день получает новые пятна и теряет свою естественную яркость. Что делать, чтобы белые вещи служили вам дольше и как отстирать сложные пятна – читайте в материале.

Разнообразные пятна на белой ткани могут испортить настроение, а иногда даже вещь. 24 канал подскажет, как можно справиться с коварными загрязнениями и не переживать, что вещь пойдет в помойку.

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Видов пятен множество – белая одежда буквально притягивает к себе всевозможные неприятности. Мы рассмотрим самые популярные загрязнения, присущие белым вещам и выясним, как с ними справиться.

Как удалить пятна от сока ягод, фруктов или вина

Пятна от вина или сока обычно наиболее заметны – насыщенный цвет загрязнения очень виден на белой ткани. Но есть хорошая новость – убрать пятна от ягод и фруктов можно!

Какие средства подойдут для удаления таких пятен:

Глицерин и яйцо – Отделите желток и смешайте с глицерином в соотношении 1 к 1. Нанесите смесь на грязь и оставьте на 6 часов. После этого постирайте вещь вручную или в машинке.

Молоко – разогрейте молоко, чтобы оно было горячим и смочите пятно от сока или вина. Держите пятно в молоке 30 минут, а затем пройдитесь по нему хозяйственным мылом.

Марганцовка и перекись – эти средства хорошо помогают устранить пятна от вина. Размешайте в воде небольшое количество марганцовки и обмакните в раствор винное пятно. Оставьте на несколько часов. После того, как вынули пятно из раствора, следует протереть его перекисью водорода. Под конец надо постирать вещь – в машинке или вручную.

С пятнами от вина или сока можно справиться несколькими способами / Фото helpmasterservice

Нашатырный спирт и мыло – для такой очистки понадобится 10-процентный нашатырный спирт и белое мыло. Смешайте оба компонента и нанесите на пятно. После этого трите пятно щеткой, пока оно не исчезнет. Такой метод не подходит для стирки деликантых тканей.

Кипяток – залейте пятно от сока фруктов или ягод кипятком и лейте на него воду несколько минут. Пятно будет пропадать на глазах, однако маловероятно, что исчезнет полностью. Для того чтобы окончательно его удалить, воспользуйтесь хозяйственным мылом или отбеливателем. Но обратите внимание – такой метод подходит только для тканей, которые не деликатны и не реагируют на температурные перепады. В лучшем случае вещь может просто растянуться, а в худшем – повредить волокна и легко порваться.

Как удалить жирные пятна

Наиболее проблематичными пятнами являются жирные, но их тоже можно вывести с помощью подручных методов.

Какие продукты можно использовать для борьбы с жиром на ткани:

Соль – самый популярный способ для удаления жирного пятна с белой ткани. Если пятно только появилось на вашей вещи, а возможности его отстирать нет, можно насыпать немного соли прямо на него и подождать, чтобы жир впитался. Полностью пятно, к сожалению, не исчезнет, но уменьшить воздействие жира на ткань таким образом можно.

Чтобы отстирать жирное пятно, нужно растворить немного соли в воде и этим раствором обработать загрязненное место. После этого вещь нужно тщательно отстирать в машинке или вручную.

Со свежими жирными пятнами справится соль / Фото born2be

Спирт – универсальное средство борьбы с устаревшими жирными пятнами. Чтобы уничтожить пятно, нанесите на ватный диск немного нашатырного спирта или денатурата и приложите к жирному месту на 30-60 минут. После этого бросьте вещь стираться.

Скипидар – тяжелая артиллерия в борьбе с жирными пятнами, не подходящая для деликатных и тонких тканей. Нанесите небольшое количество скипидара на ватный диск или тряпку и на несколько минут приложите к пятну. После этого вещь нужно тщательно постирать.

Как вывести кровь с белой одежды

С загрязнением такого типа нужно стараться бороться как можно скорее – чем дольше кровь держится на одежде, тем сильнее въедается в ткань.

Что поможет убрать кровь с белой ткани:

Холодная вода – если пятно от крови очень свежее, его можно обмакнуть в холодную воду и оставить на несколько часов. За это время кровь должна полностью исчезнуть с вещи.

Мыло и средства для удаления пятен – подходит для пятен, которым уже больше часа. Хозяйственное мыло следует развести с водой до образования пены и нанести на место пятна на 30 минут, а затем промыть водой. Средства для удаления пятен следует использовать по инструкции.

Как отстирать пятна крови из белой одежды / Фото vkazivka

Крахмал – смешайте крахмал в холодной воде в такой пропорции, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на пятно и дайте полностью высохнуть. После этого снимите корку от крахмала и стирайте вещь.

Глицерин – подходит для более плотных тканей. Размешайте глицерин с теплой водой, обмакните в ватный диск и нанесите на ткань, оставив на несколько часов. После этого нужно очистить остатки с помощью щеточки и постирать.

Как справиться с пятнами от шоколада, кофе и чая

Для борьбы с такими загрязнениями подойдут:

Перекись – налейте перекись водорода на загрязнение и оставьте на 1 час. После этого вещь надо постирать.

Глицерин – это вещество сначала нужно немного подогреть, и только потом нанести на пятно. Оставьте глицерин на пятне на 30-60 минут. Удалите остатки глицерина после этого, и бросьте вещь стираться.

Как отстирать пятна от чая или кофе / Фото born2be

Нашатырный спирт – это вещество хорошо справляется с удалением остатков кофе и чая. Нанесите спирт на ватный диск и приложите к пятну. Оставьте на 20 минут, а потом промойте вещь.

Как отстирать пятна от травы

Чтобы справиться с пятнами от травы на белых вещах достаточно иметь только воду и нашатырный спирт. Смешайте 1 столовую ложку спирта и 1 литр воды и опустите в раствор грязную одежду. Подождите пол часа, затем потрите щеткой или губкой место загрязнения.

Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash