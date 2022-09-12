Лишь с помощью микроволновки: как отстирать кухонные полотенца невероятным методом

12 сентября 2022 , 15:14
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Кухонные полотенца обычно впитывают в себя больше всего загрязнений и пятен от жира и продуктов. Чтобы отстирать такие загрязнения, необязательно загружать всю стиральную машину и тратить кучу времени – для стирки подойдет микроволновка.

Из-за того, что на кухне всегда кипит работа, полотенца там берут на себя серьезный удар – и, как следствие, очень быстро загрязняются. 24 канал выяснил – чтобы отстирать пятна на полотенцах и вернуть их в нормальную кондицию, можно использовать микроволновку.

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Удивительно, но такой базовый прибор, который легко подогревает еду за считанные минуты, за то же время может и отстирать кухонные полотенца. Микроволновая печка может справиться с разными типами загрязнений, включая старые пятна.  

Как постирать полотенца в микроволновке / Фото pulse

При этом стирка в микроволновке не повреждает тканевую структуру полотенец, не изменяет и не растягивает волокно.

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Как постирать полотенца в микроволновке

  • Замочите полотенца в горячей воде и натрите их хозяйственным мылом. Если ваши полотенца белые, можно использовать отбеливающее хозяйственное мыло.
  • Сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет. В один пакет нужно класть не больше 3 полотенец. Завязывать полиэтиленовый пакет не нужно.
  • Положите пакет с полотенцами в микроволновку и выставьте таймер на 3 минуты. Микроволновка должна работать на средней мощности.
  • После этого откройте микроволновку и дайте полотенцам остыть;
  • Повторите процедуру, выставив микроволновку еще на 3 минуты.
  • Дайте полотенцам остыть и прополощите их в проточной воде.
Обратите внимание! Перед такой очисткой следует протереть микроволновку от загрязнений жиром и другими остатками пищи. В лучшем случае полотенца будут просто неприятно пахнуть, а в худшем – еще больше запачкаются, поэтому перед стиркой надо очистить стенки печи.
Автор: Ярослава Прадід