Лишь с помощью микроволновки: как отстирать кухонные полотенца невероятным методом

Кухонные полотенца обычно впитывают в себя больше всего загрязнений и пятен от жира и продуктов. Чтобы отстирать такие загрязнения, необязательно загружать всю стиральную машину и тратить кучу времени – для стирки подойдет микроволновка.

Из-за того, что на кухне всегда кипит работа, полотенца там берут на себя серьезный удар – и, как следствие, очень быстро загрязняются. 24 канал выяснил – чтобы отстирать пятна на полотенцах и вернуть их в нормальную кондицию, можно использовать микроволновку.

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Удивительно, но такой базовый прибор, который легко подогревает еду за считанные минуты, за то же время может и отстирать кухонные полотенца. Микроволновая печка может справиться с разными типами загрязнений, включая старые пятна.

Как постирать полотенца в микроволновке / Фото pulse

При этом стирка в микроволновке не повреждает тканевую структуру полотенец, не изменяет и не растягивает волокно.

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Как постирать полотенца в микроволновке

Замочите полотенца в горячей воде и натрите их хозяйственным мылом. Если ваши полотенца белые, можно использовать отбеливающее хозяйственное мыло.

Сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет. В один пакет нужно класть не больше 3 полотенец. Завязывать полиэтиленовый пакет не нужно.

Положите пакет с полотенцами в микроволновку и выставьте таймер на 3 минуты. Микроволновка должна работать на средней мощности.

После этого откройте микроволновку и дайте полотенцам остыть;

Повторите процедуру, выставив микроволновку еще на 3 минуты.

Дайте полотенцам остыть и прополощите их в проточной воде.

Перед такой очисткой следует протереть микроволновку от загрязнений жиром и другими остатками пищи. В лучшем случае полотенца будут просто неприятно пахнуть, а в худшем – еще больше запачкаются, поэтому перед стиркой надо очистить стенки печи.