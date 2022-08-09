Ткань можно спасти: как почистить ржавчину из одежды в домашних условиях
Ржавчина может заставить вас навсегда проститься с любимыми вещами. Однако ее можно отстирать без лишней химии и затрат – читайте в материале, как отстирать ржавчину из ткани.
24-й канал подготовил список домашних продуктов, которые помогут эффективно справиться с таким проблемным загрязнением.
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Лимонная кислота
Гранулированная лимонная кислота отлично справляется с накипью и другими загрязнениями – и ржавчина не стала исключением.
Чтобы отмыть пятно ржавчины с помощью лимонной кислоты:
- Смешайте 1 чайную ложку лимонной кислоты в 1 стакане воды;
- Разогрейте раствор на огне до температуры примерно 60 градусов и снимите с огня;
- Опустите вещь с пятном ржавчины в раствор и оставьте на 20 минут, после чего достаньте и тщательно прополощите.
Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото UnsplashОбратите внимание! Для этого метода необходимо использовать исключительно эмалированную посуду – металлический сосуд в сочетании с кислотой создаст химическую реакцию, которая замедлит очистку от ржавчины.
Свежая лимонная кислота также уничтожает ржавчину. Для того чтобы ликвидировать бурое пятно, нужно:
- Завернуть ломтик свежего лимона в марлю и положить на ржавое пятно;
- Приложить к марле разогретый утюг и подержать несколько минут;
- После этого вещь нужно прополоскать.
Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash
Перекись
Перекись водорода также может побороть пятна от ржавчины и отбелить ткань – лучше ее использовать на белых или светлых тканях.
Чтобы воспользоваться таким методом, просто нанести ватным диском перекись на загрязнение и оставить на 30 – 60 минут, чтобы произошла реакция.
После этого вещь нужно прополоскать.
Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash
Уксус и соль
Такая смесь может быстро вывести ржавчину из ткани и продезинфицировать место загрязнения.
Чтобы воспользоваться следующим методом:
- Смешайте 3 столовых ложки соли и 50 миллилитров 9% уксуса;
- Нанесите смесь на ржавое пятно и оставьте на 30-40 минут;
- Хорошо прополощите одежду и постирайте ее с кондиционером – так быстрее уберется запах уксуса.
Как избавиться от ржавчины на одежде / Фото Unsplash