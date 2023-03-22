Как откупорить вино без штопора: простые лайфхаки, о которых вы не догадывались

Случаются ситуации, когда нужно откупорить бутылку с вином или другим напитком, но рядом нет штопора. Рассказываем о лайфхаках, которые помогут в таких случаях.

Уже наступила весна, а за ней вылазки в лес и пикники на лужайке. Если ваш праздник не может обойтись без вина, а штопор забыли дома, 24 Канал расскажет о легких методах, которые помогут справиться с ситуацией.

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Саморез и плоскогубцы

Самым простым способом будет воспользоваться саморезом.

Вставьте саморез в пробку так, чтобы примерно 2 сантиметра виднелись на поверхности.

Обхватите шуруп плоскогубцами и попробуйте осторожно вытащить. Если у вас нет плоскогубцев, подойдет молоток.

Нож или ключ

Возьмите кухонный нож с острым концом и вставьте его в пробку приблизительно под углом 50 градусов.

Постепенно прокручивайте и подтягивайте пробку на себя.

Вместо ножа можно использовать ключ, но с острым концом.

. Если у вас выдержано вино с рыхлой пробкой, такой метод не сработает: пробка рассыплется.



Как откупорить вино / Фото Unsplash

Полотенце

Заверните бутылку в полотенце так, чтобы ткань закрывала дно.

Ударяйте по дну бутылки – пробка должна вылететь сама.

Будьте осторожны, чтобы вино не разбилось.

Вместо полотенца можно использовать обувь: положить вино в ботинок и повторить действия.

Нагрев

Нагрейте воду в кастрюле.

Поместите бутылку внутрь. Так пробка тоже должна либо вылететь, либо выйти частично – тогда ее можно подцепить и вытянуть пальцами. Единственный минус: вино будет теплым.

Еще один метод: взять уравнитель для волос и нагреть горло бутылки. Сработает так же.

Протолкнуть внутрь

Пробку можно протолкнуть внутрь любыми подручными материалами: ножницами, ручкой, каблуком. Но следует заметить, что наливать вино будет не совсем удобно.