Без пятен и остатков: как отчистить жвачку из ткани

Одно из самых неприятных загрязнений одежды – это случайная жвачка, которая приклеилась к джинсам или другой одежде. Как эффективно забрать жевательную резинку без остатков с помощью подручных средств – читайте в материале.

24 канал собрал методы, подходящие для борьбы с жвачками на одежде.

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Как отчистить жвачку холодными методами

Холод может эффективно бороться с таким нетипичным загрязнением и помогает быстро отклеить жвачку от ткани.

Наиболее действенный метод – это забросить вещь с жвачкой в морозильную камеру в час. Просто положите загрязненную одежду в полиэтиленовый пакет и оставьте в это время. Жвачка застынет, и вы легко сможете ее отодрать от ткани.

Если времени и возможности положить вещи в холодильник нет, вы можете воспользоваться кубиком льда. Просто положите лед на жвачку и подождите 5-10 минут, чтобы она остыла. После этого снимите ее руками или с помощью чего-нибудь острого.

Как отчистить жвачку из ткани / Фото Unsplash

Как отодрать жвачку с помощью тепла

Высокие температуры могут помочь снять жвачку с ткани. Для этого может подойти как горячая вода, так и обычный фен.

Утюг

Чтобы очистить одежду с помощью утюга, нужно положить на жвачку любую натуральную ткань и легко прогладить ее утюгом.

С помощью такого метода жвачка легко отстанет от ткани, однако на вещи может остаться заметное пятно, которое придется отстирывать.

Как отчистить жвачку из ткани / Фото Unsplash

Кипяток

С помощью кипятка тоже можно устранить жвачку из ткани. Вам нужно будет залить место загрязнения и потереть старой зубной щеткой или чем-нибудь подобным. Если это не дало желаемого результата, нужно полностью опустить в кипяток на 1 – 2 минуты и прямо в воде отчистить жвачку щеткой.

Как отчистить жвачку из ткани / Фото Unsplash

Фен

Фен для волос может помочь справиться с надоедливой жвачкой. Для этого направьте струю горячего воздуха из фена на жвачку и немного потрите ее острым – например, зубочисткой. После этого резинка без проблем отстанет от любой ткани.

Как отчистить жвачку из ткани / Фото Unsplash