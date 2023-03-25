Как очистить кран в ванне от налета: всего одно средство, что поразит результатом

В кухне и ванной на кранах накапливается большое количество грязи и налета, от которой сложно избавиться от протирания очистными средствами. Узнайте секрет, который можно легко повторить в домашних условиях.

Грязь и налет на металлических кранах становится заметным, если не убирать его регулярно. Чтобы смеситель сверкал от чистоты, средства из магазина будет слишком мало. Эксперты рекомендуют особый и простой способ, чтобы справиться с грязными кранами.

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Известковый налет – это отложение жесткой воды и других минеральных отложений – магния и кальция. Вместо отбеливающих средств, предлагаемых в магазинах и супермаркетах, лучше воспользоваться обычным дистиллированным уксусом. Он влияет на налет и может действовать против бактерий, также накапливающихся в смесителе.

Еще одним плюсом использования уксуса является то, что он более безопасен. Средства для отбеливания могут попасть в проточную воду, если его плохо смыть, а затем в рот или на кожу.

Рецепт средства для очистки крана

Уксус не следует использовать для очистки хромированных поверхностей, а также кранов, покрытых золотом, никелем или латунью. Если уксус оставить на этих поверхностях более 30 минут, покрытие испортится.

С загрязнениями на кране справится очистительное средство, которое можно сделать в домашних условиях из простых и дешевых ингредиентов. Для этого понадобятся:

белый дистиллированный уксус,

пластиковый пакет,

резинка,

зубная щетка,

пищевая сода (если загрязнения сильны).

Как очистить кран: пошаговая инструкция