Как очистить кран в ванне от налета: всего одно средство, что поразит результатом
Источник:Express
В кухне и ванной на кранах накапливается большое количество грязи и налета, от которой сложно избавиться от протирания очистными средствами. Узнайте секрет, который можно легко повторить в домашних условиях.
Грязь и налет на металлических кранах становится заметным, если не убирать его регулярно. Чтобы смеситель сверкал от чистоты, средства из магазина будет слишком мало. Эксперты рекомендуют особый и простой способ, чтобы справиться с грязными кранами.
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Известковый налет – это отложение жесткой воды и других минеральных отложений – магния и кальция. Вместо отбеливающих средств, предлагаемых в магазинах и супермаркетах, лучше воспользоваться обычным дистиллированным уксусом. Он влияет на налет и может действовать против бактерий, также накапливающихся в смесителе.
Еще одним плюсом использования уксуса является то, что он более безопасен. Средства для отбеливания могут попасть в проточную воду, если его плохо смыть, а затем в рот или на кожу.Важно.
Рецепт средства для очистки крана
С загрязнениями на кране справится очистительное средство, которое можно сделать в домашних условиях из простых и дешевых ингредиентов. Для этого понадобятся:
- белый дистиллированный уксус,
- пластиковый пакет,
- резинка,
- зубная щетка,
- пищевая сода (если загрязнения сильны).
Как очистить кран: пошаговая инструкция
- В полиэтиленовый пакет (следите, чтобы он был крепким) налейте воду и уксус в одинаковых пропорциях. Туда можно добавить пищевую соду.
- Закрепите пакет со средством на кран так, чтобы он был полностью погружен в жидкость. Закрепите резинкой и оставьте на пол часа.
- Затем снимите пакет и почистите смеситель зубной щеткой. Если не всю грязь удалось устранить, смочите щетку в неразбавленный уксус и почистите.
- Промойте кран теплой водой и протрите тряпкой для идеального блеска.