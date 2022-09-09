Больше никакой накипи: как почистить электрочайник
При нагревании воды в электрических чайниках часто оседает налет и образуются неприятные "хлопья", которые нужно регулярно убирать. Как ликвидировать налет и какие продукты подойдут для этого читайте в материале.
Чтобы очистить электрочайник, достаточно сходить в любой магазин бытовой химии. Однако существует несколько народных методов, которые работают не хуже химикатов – ими хозяйки пользуются, поскольку очищение таким образом не токсично и быстро, сообщает 24 канал.
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Лимонная кислота
Кислоты лимона эффективны при налете на любой поверхности и прекрасно справляются с электрическими чайниками.
Чтобы очистить внутренние стенки чайника, нужно:
- Размешать 1 – 2 столовых ложки лимонной кислоты в 1 литре воды;
- Наполнить чайник раствором воды и кислоты.
- Включить и довести до кипения;
- Подождать, чтобы прибор и вода в нем охладились;
- Промыть чайник водой.
Если лимонной кислоты нет дома, для этого способа также подойдет обычный лимон. Вместо лимонной кислоты в воду нужно добавить четверть свежего лимона.
Чем можно отчистить чайник / Фото Unsplash
Сода
Кальцинированная сода может устранить какие-либо остатки налета – независимо от того, сколько времени они находятся на стенках чайника. Чтобы очистить электрочайник, нужно:
- Вскипятить воду в чайнике;
- Засыпать в воду 3 чайные ложки соды и тщательно перемешать;
- Дать электрическому чайнику с водой постоять пол часа;
- Вылить раствор и промыть чайник.
Чем можно отчистить чайник / Фото Getty Images
Уксус
Хотя уксус имеет специфический запах, он эффективно отмывает налет от чайника и подходит для любых типов приборов.
Как почистить электрочайник таким методом:
- Разведите 100 миллилитров уксуса в 1 литре воды.
- Перелейте раствор в чайник и прокипятите.
- Оставьте отстаиваться на час, пока кипяченый раствор не остынет.
- Тщательно промойте чайник и несколько раз прополощите.
Чем можно отчистить чайник / Фото Unsplash
Газированная вода
Газированные напитки могут легко отмыть накипь на чайнике. Для очищения подойдут напитки CocaCola, Fanta или Sprite. Особенно действенным является последний – этот напиток не оставляет пятен от красителя.
Чтобы очистить чайник:
- Откройте газировку и подождите, как газы выветрятся;
- Залейте напиток в электрочайник наполовину;
- Прокипятите и подождите, как чайник остынет;
- Вылейте раствор и тщательно промойте чайник.
Чем можно отчистить чайник / Фото Unsplash
Лимонная кислота и уксус
Если накипь никак не убирается с чайника, а классическая очистка не подходит, следует соединить уксус и лимонную кислоту – эта смесь может справиться со сложными наслоениями.
Чтобы очистить прибор, нужно:
- Добавить в 1 литр воды 1 столовую ложку лимонной кислоты.
- Залить в электрочайник и прокипятить.
- Дать остыть и вылить воду;
- Добавить свежую воду и развести в ней полстакана уксуса.
- Прокипятить чайник еще раз и еще раз охладить.
- Несколько раз прополоскать чайник.