Без лишней грязи: как очистить гриль от жира

В бабье лето гриль является неотъемлемым атрибутом отдыха и приятного времяпрепровождения. После приготовления шашлыка или овощей гриль оставляет на себе жир и нагар. Как легко очистить этот прибор – читайте в материале.

24 канал подобрал несколько методов очистки решеток и стенок гриля – так прибор прослужит вам дольше и не испортит ваши блюда.

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Как очистить внутреннюю часть гриля

Емкость гриля, в которой лежат дрова, оставляет на себе много угольного пороха. Пригоревшие кусочки от жира и угля необходимо оттирать жесткой металлической щеткой и водой с моющим средством.

Как почистить решетку гриля

Мыть внутреннюю сторону гриля нужно исключительно после полного охлаждения, иначе вы рискуете обжечься.

Чистить решетку гриля, где готовится еда, необходимо сразу после каждого приготовления. Перед тем нужно подождать, пока гриль остынет.

Как и внутренние стенки гриля, решетку следует мыть металлической щеткой. Моющие средства, к сожалению, не работают с пригоревшими и устаревшими жирными пятнами. Так что если с помощью щетки не выходит очистить решетку, можно воспользоваться следующими методами:

Предварительный разогрев решетку – прогрейте гриль и пока он горячий, осторожно почистите щеткой с длинной ручкой. Дайте решетке остыть и промойте водой.

Замачивание – возьмите решетку и положите в горячую воду. Дайте отмокнуть до остывания и протрите ершиком или металлической щеткой.

Подручные материалы – с помощью домашних средств можно очистить пригоревший жир.

Как почистить гриль / Фото Unsplash

Газированная вода

Кока-кола и пепси-кола могут помочь расщепить жирные остатки и очистить металлическую решетку.

Чтобы очистить решетку, нужно:

Положить решетку в полиэтиленовый пакет;

Потрясите газировку и вылейте в пакет с решеткой;

Оставьте на час и очистите металлическую щетку.

Как почистить гриль / Фото Unsplash

Сода и уксус

Так же, как и газировка, смесь соды и уксуса могут очистить решетку.

Смешайте соду, уксус и воду в равных пропорциях и залейте решетку раствором.

Оставьте на время и почистите.

Как почистить гриль / Фото Unsplash