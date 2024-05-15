Как лучше не называть ребенка в 2024 году: подборка имен, которые уже не в тренде

Эксперты BabyCentre проанализировали тенденции на 2024 год и рассказали The Mirror, что некоторые имена в Великобритании могут вообще исчезнуть. В перечень попали и те, что связаны с диснеевскими персонажами.

Будущим родителям надо обратить внимание на атмосферные имена. А вот какие варианты стоит отбросить, ведь они уже потеряли свою популярность, – в материале.

К слову Как назвать дочь в 2024 году: 4 имени, которые понравятся родителям

Как не стоит называть ребенка в 2024 году

Многие имена, которыми раньше родители часто называли своих детей, стремительно покидают топовые места. Однако директор по маркетингу BabyCentre Фэй Минго говорит, что вы можете так назвать своих сыновей или дочерей, если хотите, чтобы они были уникальными. Возможно, имя вашего ребенка будет единственным в классе или саду.

: Киану, Райдер, Лерой, Юнес, Айдан, Грифф, Боуэн, Бруно, Джеймсон, Моисей, Нельсон, Престон, Тигр, Бадди, Ганзе, Луиджи, Матиас, Миллер, Раффи, Роско.

Можно заметить, что в списке даже есть имена, которые принадлежат популярным людям. Дело в том, что родители не хотят, чтобы их сыновей и дочерей сравнивали со звездами. Теряют свою популярность и варианты, которые достаточно необычно звучат.

: Фло, Майра, Вивьен, Захраа, Алисия, Деема, Кира, Латифа, Нихира, Пегги, Тианна, Анита, Бейли, Элиза, Индиана, Рене, Сайра, Дрю, Мэйси, Мэдди.

Ознакомьтесь с нашей подборкой, чтобы больше знать об антитрендах имен 2024. Это пригодится для родителей, которые уже вскоре ждут малыша.