День ангела в ноябре 2022: какое имя выбрать для своего ребенка в этом месяце

Считается, что в ноябре рождаются успешные и рассудительные дети. Выбор имени для ребенка – это очень ответственно. Часто имя для ребенка выбирают согласно традициям семьи, национальным и религиозным убеждениям или модным трендам.

Если день рождения вашего малыша совпадает с днем святого, которого почитают в этот день, то по церковной традиции можно назвать ребенка в его честь и таким образом ребенок получит своего ангела-хранителя на всю жизнь. А если в день рождения девочки или мальчика нет именин святых, то можно выбрать имя из ближайших именин в неделю, отмечает 24 канал.

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День ангела в ноябре

Список наиболее популярных имен для мальчиков и их значения:

Иоанн ("Божья благодать") – 1, 6, 11, 14, 22, 25, 28 ноября.

Иаков (" следующий стопам Бога") – 3, 5, 14 ноября.

Александр ("защитник людей") – 4, 18 ноября.

Константин ("постоянный, неизменный") – 4 ноября.

Андрей ("мужественный человек") – 9 ноября.

Максим ("величайший") – 10, 24 ноября.

Артем ("здоровый, невредимый") – 12 ноября.

Григорий ("бодрый") – 18, 27, 30.

Валерий ("крепкий, сильный") – 20 ноября.

Иосиф ("Бог умножит") – 20 ноября.

Богдан ("Богом дан") – 20 ноября.

Гаврила ("божественный воин") – 21 ноября.

Виктор ("победитель") – 24 ноября.

День ангела в ноябре – список имен для девочек и мальчиков / Фото "Canva"

Список наиболее популярных имен для девочек и их значения:

Анна ("расположение, храбрость, сила") – 4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября.

Елизавета ("присяга, Божья помощь") – 4 ноября.

Мария ("любимая Богом") – 11 ноября.

Анастасия ("воскресшая") – 11 ноября.

Елена ("сияющая, светлая") – 12 ноября.

Ульяна ("счастье") – 14 ноября.

Ефросинья ("радостная") – 19 ноября.

Ольга ("посвященная, святая") – 23 ноября.