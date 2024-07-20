Лучшие варианты 2024 года: 4 уникальных имени, которые возвращаются в тренды

В 2024 году родители все чаще дают своим детям уникальные имена. Взрослые следят за трендами, чтобы идти в ногу со временем. В частности, ищут вдохновение в фильмах, которые приобретают популярность во всем мире. Например – "Барби".

В сегодняшнем материале узнавайте, какие имена для сыновей и дочерей выбирают родители в этом году. Поверьте, вы найдете немало оригинальных вариантов, которые, возможно, понадобятся в ближайшем будущем.

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Список уникальных имен для детей 2024 года

Chosen

Имя Chosen можно было услышать еще в 2015 году. Дело в том, что тогда так назвал своего сына американский футболист Кэм Ньютон. Интересно, что сначала это имя не слишком распространилось среди людей, но теперь получило популярность.

Neriah

Имя Neriah встречается в Ветхом Завете, то есть имеет и библейское происхождение. В последнее время родители начали часто называть так своих дочерей. Отметим, что его носит даже одна инди-певица.

Уникальные имена для детей / Фото Canva

Love

Имя Love стало одним из самых популярных в этом году, чем очень удивило экспертов. Ведь завоевало внимание родителей довольно быстро. Кстати, так называются герои популярного сериала от Netflix "Ты".

Kayce

Об имени Kayce люди узнали из американского телесериала "Йеллоустоун". Сначала эксперты думали, что лента будет популяризировать имя Dutton, однако современным родителям больше понравился другой вариант.