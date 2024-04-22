Для ваших будущих сыновей и дочерей: 6 древних имен, которые возвращаются

С каждым годом древние имена все больше возвращаются в моду. Родители называют своих детей так, как было популярно раньше. К тому же вспоминают и свои корни.

Древних имен настолько много, что выбрать всегда есть из чего. LifeStyle 24 подготовил перечень нескольких вариантов как для мальчиков, так и для девочек. Уверены, что одно из имен вам точно понравится.

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Подборка древних имен для девочек

Мелания

Имя Мелания имеет древнегреческие корни и означает "черная", "темная". Оно наделяет девушек невероятной любознательностью. Им интересно познавать мир и учиться чему-то новому. Особый талант имеют к творческим профессиям.

Евдокия

Имя Евдокия также пришло к нам из Древней Греции. Оно имеет два значения: "добрая слава" или "благоволение". На территории Киевской Руси появилось вместе с христианством. Обладательницы этого имени имеют беспокойный характер и хорошее чувство юмора. Кроме того, они очень искренние.

Мира

Древнее имя Мира толкуется как "мир", "согласие", а вот в Японии – "сокровище". Такие женщины обладают невероятной красотой и сильным характером. Они умеют находить выход даже из самых сложных ситуаций.

Древние женские и мужские имена / Фото Canva

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Подборка древних имен для мальчиков

Ярема

Имя Ярема – древнееврейского происхождения и трактуется как "Божья высота". Таким мальчикам не нужно много друзей, ведь им важна поддержка только близких людей. Тогда могут быть по-настоящему откровенными.

Всеволод

Славянское имя Всеволод состоит из двух частей: "все" ("весь") и "волод" ("владеть"). Поэтому переводится как "владеющий миром", "владеющий всем". Мальчики, которые имеют это имя, действительно вырастают победителями и добиваются успехов.

Ростислав

Имя Ростислав также славянское и образовалось из двух слов: "расти" и слава". Итак, его переводят как "растущая слава". Владельцы этого имени постоянно занимаются саморазвитием, им важно приобретать новые навыки.