Для тех, кто в ожидании: как назвать ребенка, который родится в июне

28 мая 2024, 11:36
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Когда рождается ребенок, родители часто заглядывают в календарь именин, чтобы выбрать для него имя. Они верят, что если назвать малыша в честь святого, то он будет под его защитой всю жизнь и будет иметь счастливую судьбу.

В 2023 году Дни ангела получили новые даты, поскольку Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Кто будет праздновать свои именины в июне, знает LifeStyle 24.

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Календарь Дней ангела на июнь 2024 года

1 июня – Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера.

2 июня – Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария.

3 июня  Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия.

4 июня – Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.

5 июня – Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор.

6 июня – Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана.

7 июня – Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария.

8 июня  Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел.

9 июня – Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина.

10 июня – Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна.

11 июня – Варфоломей, Ефрем, Мария.

12 июня – Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария.

13 июня – Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина.

14 июня  Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий.

15 июня – Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор.

16 июня – Константин, Михаил, Моисей, Петр.

17 июня – Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея.

18 июня – Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

19 июня – Иван, Ян, Мария.

20 июня – Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма.

21 июня  Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Ян, Анастасия, Василиса.

22 июня – Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана.

23 июня – Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор.

24 июня – Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.

25 июня  Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросиния.

26 июня – Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Ян.

27 июня  Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Ян, Иванна, Яна.

28 июня – Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.

29 июня – Павел, Петр.

30 мая – Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков, Ян.

Автор: Марія Примич