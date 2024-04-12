Словно из сказок: 4 редких мужских имени, которые очаровывают

Обычно редкие имена вызывают невероятный восторг. К таким детям часто приковано много внимания. Они однозначно выделяются среди сверстников.

В последние годы родители обращают все больше внимания на те варианты, которые можно услышать не каждый день. Список редких имен для мальчиков составил LifeStyle 24.

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Редкие мужские имена, которые вам запомнятся

Кай

С тюркского языка имя Кай трактуется как "крепкий", а с персидского – "знаменитый". Чаще всего встречается в Скандинавии. Согласно греческой версии, ассоциируется с богиней Земли Геей и имеет значение "рождённый землёй". Также есть мнение, что образовалось от латинского слова "kaius" ("счастливый").

Елизар

Имя Елизар имеет древнееврейское происхождение и толкуется как "Бог помог". Особую популярность на территории Киевской Руси приобрело с приходом христианства. Раньше так называли мальчиков, которых родители долго ждали. Это имя наделяет своих владельцев сильным характером и добротой.

Как назвать сына / Фото Canva

Карим

Имя Карим пришло к нам из Древней Персии. Оно имеет различные варианты перевода: "великодушный", "милосердный", "обладатель широкой души", "честный", "дорогой", "уважаемый". Это имя очень уважается в мусульманской культуре – вероятно, именно из-за своего значения.

Добрыня

Имя Добрыня имеет славянские корни. Оно считалось одним из самых популярных во времена Киевской Руси. Означает "добрый", "упорный", "добродушный". Мальчикам, которые имеют это имя, точно хватает энергии. Они не боятся рисковать, воплощать свои планы и идеи в реальность.