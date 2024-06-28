Для июльских мальчиков: 5 волшебных имен, которые точно вам понравятся

Родители, которые ждут рождения ребенка в июле, уже активно думают над именем. Во второй месяц лета традиционно будем иметь много Дней ангела, поэтому можно назвать малыша в честь одного из святых, чтобы он его оберегал.

Редакция LifeStyle 24 поделится, какое имя можно выбрать для июльского мальчика. Поэтому, будущие родители сына, обратите внимание на нашу подборку!

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Как назвать мальчика, который родится в июле

Арсений – именины 2 июля

Имя Арсений имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "мужественный", "мужской". Свою наибольшую популярность получило в XX веке.

Арсений хочет нравиться людям. Он одновременно простой, скромный, сильный и решительный. Ставит перед собой большие цели, которых стремится достичь.

Федор – именины 12 июля

Имя Федор также пришло к нам из Древней Греции. Имеет значение "Божий дар" или "подаренный Богом". Его церковный вариант – Феодор.

Федор – уверенный мужчина, который умеет брать на себя ответственность и не боится проявлять инициативу. Такие черты и выделяют его среди людей.

Как назвать сына / Фото Canva

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Павел – именины 16 июля

Имя Павел образовалось от латинского имени Paulus, которое толкуется как "малый", "скромный". В Киевскую Русь оно пришло вместе с христианством.

Павел – эмпатичный мужчина, который чувствует чужую боль и всегда готов помочь. Он умеет найти подход к каждому человеку, поэтому имеет большое окружение.

Андрей – именины 23 июля

Имя Андрей имеет древнегреческие корни и возникло от слова "Андрос", которое переводится как "отважный", "мужественный". Является довольно распространенным в Украине.

У Андрея сложный характер. Он довольно часто предпочитает спонтанные поступки, поэтому никогда не знаешь, чего ожидать от этого мужчины.

Денис – 31 июля

Славянское имя Денис приобрело популярность в разных странах мира. Оно связано с древнегреческим богом виноделия, жизненных сил природы и виноградарства, поэтому означает "посвященный богу Дионису".

Денис любит находиться в центре внимания. Он никогда не стоит на месте, всегда движется вперед, узнает что-то новое и путешествует по миру.